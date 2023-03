Mijn ouders en ik zijn aan het verhuizen. Voor de boeken die de selectie niet hebben gehaald, rijd ik langs de kringloopwinkel. In een enorme hal staat een man een verhuisdoos vol vergane literaire glorie uit te zoeken. Het ene na het andere werk gooit hij in een grote container. „Zet daar maar neer hoor”, wijst hij vriendelijk. Bedeesd zet ik de krat in een hoekje en leg er een deken overheen zodat ze niet hoeven te zien wat hen te wachten staat. Ik loop terug naar de auto zonder om te kijken. Verhuizen is ook een soort afrekening.

