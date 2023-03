Zelfs Isabelle Huppert schaadt deze komedie niet

Isabelle Huppert kan alles, hoor je vaak. Behalve komedie, zou ik daaraan toevoegen. Ze heeft geen komische vezel in haar lijf. Toch blijft ze dat proberen, want Huppert vindt zelf ook dat ze alles kan.

In Mon Crime valt de schade die ze aanricht als oude diva Odette Chaumette mee; de film is sowieso een van de flauwste werkje van François Ozon. Het betreft een boulevardkomedie, losjes gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Georges Berr en Louis Verneuil uit 1934 en voorzien van oubollige updates over gender, #MeToo en zusterschap. De plot draait om actrice Madeleine, die samenwoont met advocaat Pauline. Beide straatarm en onbekend, tot een filmproducer zich op auditie aan Madeleine tracht te vergrijpen en even later vermoord blijkt te zijn.

Onderzoeksrechter Rambusset wil de actrice roofmoord aanwrijven – lastig: op de plaats delict bleef 300.000 franc achter. Pauline spiegelt hem een kansrijker proces voor: Madeleine wil bekennen dat ze de producer uit zelfverdediging doodschoot. Iedereen blij, de rechter heeft zijn dader, Pauline haar cause célèbre als advocaat, Madeleine wordt na haar vrijspraak beroemd als de belaagde onschuld. Wat is het recht nu meer dan theater? De zaken loopt op rolletjes tot de vergeten actrice Odette Chaumette zich meldt.

Mon Crime is te kluchtig, het acteren te luchtig. Een theaterfilm met fraaie kostuums, dito art deco en acteurs als kinderen op een verkleedpartij. Ongetwijfeld camp, maar van het vervelende, zelfbewuste soort. En wat wil Ozon nou precies zeggen? De dames van Mon Crime zijn sluwe manipulators die het patriarchaat om hun listige kleine vingertjes winden, opportunisten die hun voordeel doen met #MeToo. Ozons moraal riekt naar mottenballen: mannen zijn haantjes, vrouwen trekken eigenlijk aan de touwtjes; alles is goed zo.

Komedie Mon Crime Regie: François Ozon. Met: Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert. Lengte: 102 min. ●●●●●

