Wat vertellen de provinciehuizen over de provincies?

Statenzaal provinciehuis Noord-Holland. Het neoclassicistische provinciehuis van Noord-Holland heette Paviljoen Welgelegen toen het in 1794 werd voltooid. Het was in opdracht van de Engelse koopman Henry Hope gebouwd naar een ontwerp van Abraham van der Hart, de architect van onder meer het Maagdenhuis in Amsterdam. In 1930 werd Paviljoen Welgelegen na een renovatie het provinciehuis. In 2007-2008 werd het provinciehuis opnieuw gerenoveerd en kreeg het de daklantaarns terug die het oorspronkelijk had. Hierdoor werd de statenzaal niet alleen bijna twee keer zo hoog, maar valt er ook veel meer licht naar binnen. Foto Roos Aldershoff