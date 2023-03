Geen terroristen, maar een vriendengroep met vreemde humor

Wat begon als een terreurcel van negen hoogopgeleide moslims, eindigt als een onschuldige vriendengroep met vreemde humor. Negen Eindhovense terreurverdachten zijn dinsdag van alle verdenkingen vrijgesproken. Er is volgens de rechtbank Rotterdam geen bewijs dat zij een aanslag beraamden, waar het Openbaar Ministerie (OM) hen van verdacht.

Dat betekent het einde van een van de grootste Nederlandse terrorismezaken uit de afgelopen jaren.

De verdachten kwamen bij elkaar in een garagebox in het Eindhovense Woensel, waar zij een fitnessruimte hadden ingericht. Het OM dacht dat ze daar trainden voor de jihad. Maar volgens de rechter volgden de mannen gewoon fysieke training om hun conditie op peil te houden en waren zij niet geradicaliseerd. Ze keken weliswaar gezamenlijk naar video’s van terreurbeweging IS, maar hebben zich niet vereenzelvigd met het IS-gedachtengoed.

Lacherige sfeer

Een vrijspraak in zo’n grote terrorismezaak komt zelden voor. Tegen twee kopstukken van de groep was vier jaar cel geëist. Leden van terroristische organisaties die in de afgelopen jaren werden vervolgd (een groep Arnhemmers met kalasjnikovs en een ronselnetwerk uit Den Haag) werden tot jarenlange celstraffen veroordeeld.

Waar het dit keer misging? „Het lijkt erop dat het OM zich te veel heeft laten leiden door angstgevoelens in plaats van feiten”, zegt Anis Boumanjal, een van de advocaten van de groep.

Volgens Boumanjal was al veel eerder duidelijk dat de verdachten niet die gevaarlijke terreurcel vormden waar het OM hen voor aanzag.

De mannen werden in 2021 gearresteerd vlak nadat zij het tijdens een filmavondje hadden gehad over het vermoorden van Geert Wilders. Al direct werd in twijfel getrokken hoe serieus dat plan was. Het praten over de aanslag gebeurde tijdens een actiefilm in een „lacherige” sfeer, bleek uit de afgeluisterde gesprekken. Er werden ook geen wapens of andere aanwijzingen gevonden die het aanslagplan ondersteunde.

Lees ook: Hoe serieus waren de Eindhovense vrienden over aanslagen en het vermoorden van politici?

Propagandavideo’s

Wel bleek de groep erg geïnteresseerd in propagandavideo’s van IS. Maar dat is niet strafbaar, benadrukt Boumanjal. „Als je in een bepaalde online jongerencultuur zit, is het gebruikelijk om shockerende filmpjes te kijken en delen. Daar kun je vanuit moreel oogpunt wat van vinden, maar iedereen heeft de vrijheid om dat te doen. Belangrijker is dat het geen bewijs is voor terroristische activiteiten.”

Dat de verdachten desondanks toch door het OM werden gepresenteerd als terreurgroep, vervolgens acht maanden in voorarrest werden gehouden, en daarna een enkelband moesten dragen, noemt Boumanjal onbegrijpelijk.

„Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de islamitische context de reden is geweest dat zij in dit megaproces terecht zijn gekomen, zonder dat er hard bewijs op tafel lag. Er is bovendien niet gedifferentieerd tussen de hoofdverdachte en de jongens die er aan hun haren zijn bijgesleept. Zelfs jongens die tijdens afgeluisterde gesprekken duidelijk afstand namen van IS, werden vervolgd als zogenaamd groepslid. Ik kan mij niet voorstellen dat dit monsterproces ook was opgetuigd als het zou gaan om Nederlandse jongeren die naar extreemrechtse video’s van de Ku Klux Klan kijken. Ik beproef een selectieve aanpak die benoemd moet worden, hoe oncomfortabel dat ook is.”

Schadeclaim

Boumanjal is door een aantal van de Eindhovense verdachten benaderd om een schadeclaim voor te bereiden, wegens de onterechte voorlopige hechtenis. Daarvoor geldt een standaardtarief van 110 euro per dag in de gevangenis. Dat zou neerkomen op zo’n 25.000 euro per verdachte – in totaal een kwart miljoen.

„Maar ik kan alvast verklappen dat de claim waarschijnlijk hoger komt te liggen”, zegt Boumanjal, „want de aangerichte schade is vele malen groter. In Eindhoven weet iedereen om wie het gaat, op deze jongens rust nu een enorm stigma. Ze hebben opleidingen moeten staken, anderen zijn goedbetaalde banen kwijtgeraakt. Het strafproces mag dan ten einde zijn, deze jongens hebben nog een hele weg te gaan.”