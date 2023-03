Vorig jaar grootste afname van uitstoot broeikasgassen sinds begin meting

In 2022 lag de broeikasuitstoot in Nederland 9,2 procent lager dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De uitstoot van broeikasgassen als CO₂ neemt sinds 1996 gestaag af. Toch liep de uitstoot niet eerder zo snel terug. Alleen in 2020, het eerste coronajaar, kwam de uitstootafname op bijna hetzelfde percentage uit.

Het CBS verdeelt de uitstoot in dezelfde vijf categorieën als het Klimaatakkoord van Parijs: industrie, elektriciteit, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving (huishoudens en dienstensector). De industrie, van de vijf categorieën de grootste vervuiler, heeft in 2022 11 procent minder broeikasgassen uitgestoten. In de categorie gebouwde omgeving werd zelfs 21 procent minder broeikasgassen geproduceerd. Als ook de lucht- en zeevaart en de uitstoot door biomassaverbranding worden meegenomen, lag de uitstoot in 2022 ruim 8 procent lager dan een jaar eerder.

De verminderde uitstoot komt vooral doordat de industrie, landbouw en de huishoudens en dienstensector minder aardgas hebben verbruikt. Volgens het CBS bezuinigen alle sectoren op aardgas vanwege de door de oorlog in Oekraïne gestegen prijzen. Bovendien was 2022 een ongekend heet jaar, waardoor minder aardgas nodig was voor verwarming. De uitstootafname van 5 procent in de elektriciteitssector komt volgens het CBS vooral „doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid”.

Klimaatdoelen

De uitstoot van broeikasgassen lag met deze afname in 2022 voor het eerst meer dan 30 procent onder de uitstoot van 1990. In de klimaatdoelen is vastgelegd dat die afname in 2030 op 55 procent moet liggen. Het kabinet mikt zelfs op 60 procent.

Het is mogelijk dat het effect van de hoge aardgasprijzen en zachte winter hebben geleid tot een tijdelijke afname, net als in coronajaar 2020. Tegelijkertijd zijn veel mensen bezig met bezuinigingsmaatregelen – zoals isoleren – die ook op de lange termijn tot minder uitstoot leiden. Bovendien wordt momenteel ook de CO₂-emissie aan banden gelegd, terwijl Nederland voorheen vooral andere broeikasgassen aanpakte.