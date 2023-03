Tropische storm Freddy kost leven aan zeker 136 mensen in Zuidoost-Afrika

De tropische storm Freddy heeft tot nu toe het leven gekost aan zeker 136 mensen in Mozambique en Malawi. Dat hebben lokale rampenbestrijdingsdiensten laten weten, meldt persbureau Reuters maandag. Het was afgelopen weekend de tweede maal dat de storm, die al ruim een maand woedt, aan land kwam in de twee Zuidoost-Afrikaanse landen. Gevreesd wordt dat het aantal dodelijke slachtoffers nog flink zal oplopen.

Het natuurgeweld leidde ook tot een enorme hoeveelheid materiële schade. Meerdere daken werden van huizen afgerukt en op diverse plekken vonden overstromingen en aardverschuivingen plaats. Gevreesd wordt dat er nog vermisten onder het puin liggen van ingestorte woningen, waarvan sommige in Malawi van modder waren vervaardigd. De meeste doden vielen tot nu toe in Malawi, naar schatting 99 mensen.

Ook raakten zeker meer dan tweehonderd mensen gewond, al zijn nauwkeurigere schattingen nog niet voorhanden. Op veel plekken in Mozambique zijn de elektriciteit en het telefoonbereik uitgevallen. Dat laatste maakt het nog moeilijker om de exacte gevolgen van de storm in kaart te brengen. Het land kreeg in vier weken tijd te maken met dezelfde hoeveelheid neerslag die normaal in een jaar tijd valt.

‘Niet de capaciteiten om schade aan te pakken’

Unicef-hoofd voor communicatie en samenwerking in Mozambique Guy Taylor zei tegen Reuters dat hulpdiensten ter plaatse niet de capaciteiten hebben om de gevolgen van een natuurramp van deze omgang te lijf te gaan. Hij waarschuwde verder voor mislukte oogsten en ziektes die zich verspreiden via het wassende water. Malawi kampt momenteel met de ergste cholera-uitbraak uit zijn geschiedenis en de angst is dat die door de stormschade nog erger kan worden.

Freddy is met 37 dagen een van de langst aanhoudende tropische stormen ooit gemeten, aldus de Wereld Meteorologische Organisatie. Ook is het een van de sterkste stormen die ooit zijn waargenomen op het zuidelijk halfrond. Klimaatwetenschappers zeggen dat door klimaatverandering tropische stormen krachtiger kunnen worden in de toekomst.