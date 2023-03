SVB reageert niet meer: ‘Haal je geld weg! Haal je geld weg!’

We are currently undergoing maintenance. Please check again later.

Die melding over ‘onderhoud’ kreeg Roderick de Rode afgelopen weekend te zien als hij toegang zocht tot de website van Silicon Valley Bank (SVB). De ondernemer kon met geen mogelijkheid bij de miljoenen dollars op zijn SVB-rekening. Geld bedoeld om rekeningen en salarissen van zijn techbedrijf Spinn uit Los Angeles te betalen.

Het voelde de laatste dagen alsof hij „bij de kassa stond van de supermarkt en de boodschappen niet kon betalen”, zegt De Rode, die in Nederland een geavanceerd koffiezetapparaat ontwikkelde en dat naar Silicon Valley bracht. „Het was enorm stressvol: als je niet over je geld kan beschikken, is dat de nekslag voor je bedrijf.”

SVB – een bank uit Santa Clara – was tot voor kort huisbankier van de helft van alle Amerikaanse start-ups. De bank was gespecialiseerd in leningen aan dit soort jonge, snelgroeiende techbedrijven. Wegens hun risicovolle bedrijfsmodel, met hoge kosten en weinig tot geen winst, krijgen die bij andere banken vaak geen lening. SVB bood start-ups aantrekkelijke rentepercentages en kreeg in ruil daarvoor het recht zelf in die bedrijven te investeren.

Vorige week kwam naar buiten dat de bank grote verliezen moest incasseren met mislukte beleggingen. Nog voor het weekend bezweek SVB, nadat klanten massaal hun geld van de bank haalden. Toen daarna ook andere banken dreigden om te vallen, greep de Amerikaanse overheid in door klanten hun tegoeden daar te garanderen. Sindsdien kunnen ondernemers weer bij hun geld.

Ook Roderick de Rode kan sinds maandag weer gewoon inloggen op zijn SVB-account. Het betekende een einde aan een reeks slapeloze nachten, dagen vol telefoontjes en aanhoudende studie van sociale media.

Voor De Rode begon de paniek donderdagochtend, nadat de bekende techinvesteerder Peter Thiel zijn start-ups had opgeroepen hun geld bij SVB weg te halen. „Toen stroomden berichten van andere ondernemers binnen”, vertelt De Rode telefonisch vanuit Los Angeles. „Haal je geld weg! Haal je geld weg!”

Nog diezelfde avond probeerde De Rode geld over te schrijven van SVB naar andere rekeningen. „Maar het kwam niet aan.” Daarna lukte inloggen überhaupt niet meer. „Het was totale overmacht. Mijn bedrijf stond stil.”

Miljoenen wegsluizen

De Nederlandse techinvesteerder Alain le Loux, partner in durfkapitalist Cottonwood – had net iets meer geluk. Het Texaanse techbedrijf Infinitum Electric – waar Cottonwood een fors belang in heeft – had 23 miljoen dollar bij SVB gestald, vertelt Le Loux. Het bedrijf wist daar donderdag op het nippertje nog 20 miljoen van „weg te sluizen”, vertelt hij.

De situatie was kritiek; zonder geld kan een bedrijf niets meer. Infinitum Electric, dat hightech motoren bouwt voor de industrie, zou geen onderdelen meer kunnen bestellen en alle bedrijvigheid moeten stilleggen. In de VS kan dat direct gevolgen hebben, weet Le loux: „Hier worden salarissen per week uitbetaald. Werknemers in deze sector gaan gelijk lopen als ze een week hun geld niet krijgen.”

Diezelfde donderdag haalden ondernemers en hun geldschieters 42 miljard dollar aan tegoeden weg bij SVB, ongeveer 20 procent van de deposito’s bij de bank. Een bank run van die omvang is in de geschiedenis niet eerder voorgekomen. Wie een dag later kwam, was al te laat. De woedende ondernemers die bij een SVB-kantoor in Californië verhaal kwamen halen, troffen een gesloten deur.

Hoe kon het zó hard gaan?

Sociale media blijken een belangrijke rol te hebben gespeeld. Donderdagochtend kwam om 11 uur via persbureau Bloomberg naar buiten dat Peter Thiel ‘zijn’ ondernemers had opgeroepen hun geld bij SVB weg te halen. Rond het middaguur maakten durfkapitalisten – die sowieso veel lawaai maken op Twitter – het nieuws groter en groter. Dat de systemen van SVB daardoor overbelast raakten, leidde tot nog meer paniek.

De rust keerde pas terug na de garantstelling van de Amerikaanse overheid, afgelopen weekend. „Iedereen wist wel: dit gaat de overheid niet laten pruttelen”, zegt Le Loux. „De vraag is nu vooral: blijft het hierbij, of trekt dit verder door?”

Rode loper

Met de bankencrisis uit 2008 nog in het achterhoofd kiezen veel van de start-ups die bij SVB bankierden nu voor zekerheid. Ze verhuizen naar een grote bank, die zo denken de betrokken ondernemers, vanwege hun grootte en belang voor het geldstelsel altijd door de overheid gered zullen worden.

Zo ook Roderick de Rode. Hij vertelt dat voor hem, toen hij zaterdag bij JPMorgan Chase naar binnen liep, „de rode loper werd uitgerold”. De bankiers hadden net die ochtend een overleg gehad, waarbij werd uitgesproken dat er wel eens veel nieuwe techklanten hun kant op zouden kunnen komen. „Er stond een hele delegatie. Zelfs de vicepresident van de bank werd erbij gehaald. Alles werd direct geregeld.”

Valt nog te iets leren van de gebeurtenissen rond SVB? Le Loux en De Rode denken van wel. Daarbij wijzen ze vooral naar de banken, niet naar de techsector. „Meer controle”, zegt De Rode resoluut als hem die vraag wordt voorgelegd. „Of misschien moet er een techbedrijf komen met een nieuwe manier van bankieren, waarbij dit soort bankruns niet kunnen gebeuren. I don’t know.”