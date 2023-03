Stakingen streekvervoer gaan door op verkiezingsdag, daarna pauze

Ook op verkiezingsdag zal het streekvervoer door stakingen ontregeld worden. Ná woensdag worden de stakingen een week opgeschort. Dat maakten vakbonden FNV en CNV dinsdagmiddag bekend. Vanaf donderdag tot vrijdag 24 maart zullen er geen landelijk georganiseerde stakingen meer plaatsvinden.

De aankondiging werd gedaan op een bijeenkomst van honderden stakers van FNV en CNV op het Jaarbeursplein in Utrecht. In eerste instantie kondigden de vakbondsbestuurders aan dat er ook op verkiezingsdag niet zou worden gestaakt, maar na luid boegeroep vanuit het publiek werd de stakingspauze over woensdag heen getild.

De vakbonden geven daarmee geen gehoor aan de oproep van staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, infrastructuur) om voor verkiezingsdag een uitzondering te maken. „Staken is een grondrecht, maar stemmen ook”, stelde zij.

Het is nog niet duidelijk hoeveel stembusgangers door de stakingen tijdens de Provinciale Verkiezingen gehinderd zullen worden. Per dag besluiten chauffeurs en machinisten of ze meedoen aan de stakingen of niet. De afgelopen weken reed volgens werkgevers tijdens landelijke stakingsdagen ongeveer de helft van het vervoer wel.

Vakbond FNV laat weten dat mensen die voor hun gang naar het stembureau afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, zich bij hen kunnen melden voor een oplossing.

Vastgelopen onderhandelingen

Het nieuwsover de stakingspauze volgt op het eerste gesprek in weken dat de vakbonden en vervoersbedrijven zoals Arriva en Keolis op maandag voerden. Staatssecretaris Heijnen stelde daarop twee bemiddelaars beschikbaar om de Cao-onderhandelingen uit het slop te trekken. De vakbonden en werkgeversorganisatie VWOW hebben laten weten daar welwillend tegenover te staan.

Eerder liet VWOW weten pas verder te willen te onderhandelen als de stakingen worden opgeschort. De stakingspauze moet de bemiddelaars Han Busker (oud-voorzitter FNV) en Harry van de Kraats (werkgeversdirecteur) de kans geven om informatie in te winnen en ruimte in de vastgelopen onderhandelingen te zoeken.

Zij moeten een verschil van ruim vijf procent tussen looneis en loonbod zien te overbruggen. Daarnaast bestaat tussen werknemers en werkgevers onenigheid over de manier waarop de hoge werkdruk van onder andere buschauffeurs verlaagd kan worden. De werkgeversorganisaties willen dit op lokale schaal oplossen, de vakbonden wijzen erop dat dit al jaren niet lukt.