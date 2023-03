Rusland wil graandeal met zestig dagen verlengen, Oekraïne mikt op langere termijn

De overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland over de export van graan over de Zwarte Zee wordt als het aan Rusland ligt met zestig dagen verlengd. Dat zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Alexandr Groesjko dinsdag tegen staatspersbureau TASS na overleg met de Verenigde Naties in het Zwitserse Genève. Een woordvoerder van de VN meldde dinsdag aan persbureau Reuters dat gesprekken met Oekraïne over de mogelijke verlenging nog lopen.

De graanovereenkomst, die vorig jaar juli werd gesloten, maakt de uitvoer van Oekraïens graan en andere landbouwproducten mogelijk, ondanks de oorlog. Kyiv houdt vol dat in de overeenkomst van juli duidelijk staat dat elke verlenging met minimaal 120 dagen moet gebeuren. Volgens Moskou voert het de verlenging uit zoals die afgesproken is in de eerdere overeenkomst.

Na slepende onderhandelingen werd de overeenkomst in november tot 18 maart verlengd. In een verklaring van het Kremlin dinsdag verbindt Moskou een mogelijke nieuwe verlenging na de komende periode aan versoepelingen van de westerse sancties tegen de Russische uitvoer van voedsel en kunstmest.

In de eerste maanden van de oorlog blokkeerde Rusland de Oekraïense havens. Oekraïne geldt als een van de grootste exporteurs van graan in de wereld. Om te voorkomen dat de export van graan en andere goederen stil zou komen te liggen en vooral arme landen met ernstige tekorten bleven kampen, sloten Rusland en Oekraïne de overeenkomst over de scheepvaartroutes. Eerder vertelden experts aan NRC dat de graandeal tot nu toe weinig heeft betekend voor arme landen.

