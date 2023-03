Rechtbank veroordeelt man tot drie maanden voorwaardelijke celstraf voor ‘stealthen’

De rechtbank in Dordrecht heeft dinsdag een 28-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk voor ‘stealthen’, het stiekem verwijderen van een condoom tijdens de seks. De rechtbank beoordeelt het misdrijf als dwang en spreekt de man vrij van verkrachting. Daarmee legt de rechtbank de claim van het Openbaar Ministerie (OM) dat stealthen vervolgd moet worden als een vorm van verkrachting naast zich neer. Het is voor het eerst dat een man in Nederland is veroordeeld voor stealthen. In een andere zaak werd een 26-jarige man vrijgesproken.

Het OM had in beide zaken een celstraf van een jaar geëist. De officier van justitie beschreef het fenomeen toen als een „vorm van gedwongen onveilige seks”. Op dit moment is stealthing geen apart delict in het wetboek van strafrecht. De rechtbank volgde het OM wel in zijn tweede eis; justitie had gevraagd de verdachte te veroordelen tot dwang, indien verkrachting niet bewezen kon worden. De verdachte zou het slachtoffer hebben gedwongen „te dulden onbeschermde seks met hem te hebben”.

De 28-jarige Khaldoun F. uit Rotterdam zou tijdens een date in de zomer van 2021 met een vrouw afgesproken hebben om een condoom te gebruiken tijdens de seks. Vervolgens zou hij het voorbehoedmiddel ongemerkt hebben afgedaan. De verdachte, die niet bij de strafzaak aanwezig was, heeft deze versie steeds ontkend. De rechtbank oordeelt dat de dader misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat zijn bedpartner in hem had gesteld. Zijn advocaat had eerder gepleit voor vrijspraak. In de andere zaak zou de 26-jarige Rotterdammer Ruben R. de condoom na het voorspel zijn „vergeten”. Hij werd vrijgesproken.

