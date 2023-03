Politici moesten na slotdebat in provinciehuis Noord-Brabant blijven wegens boerenprotest

De aanwezigen bij het slotdebat ‘Nederland Kiest’ van de NOS in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch dinsdagavond moesten na afloop binnen blijven vanwege boerenprotest buiten. Honderden boeren met trekkers demonstreren bij het provinciehuis. Rond 23.00 uur konden politici en andere aanwezigen weer naar buiten.

Een woordvoerder van de provincie zegt tegen persbureau ANP dat was gerekend op een bescheiden demonstratie, maar dat het er „fors meer” werden. Voor het provinciehuis stonden na afloop van het debat zo’n vijfhonderd mensen met vlaggen en in alle straten er omheen staan trekkers. Daarom werd het niet veilig geacht de ongeveer 250 mensen die aanwezig waren bij het debat het pand te laten verlaten.

Tijdens het debat was het getoeter van de trekkers tot binnen in de zaal te horen en meerdere politici verwezen ernaar tijdens hun bijdrage. Op het provinciehuis was ook een lichtprojectie te zien met de tekst „Nooit meer. Stem ze weg”. Naast boeren, waren ook aanhangers van Forum voor Democratie en BVNL aanwezig bij het pand.

Bescheiden demonstratie verwacht

De gemeente Den Bosch had vooraf laten weten dat de boeren de ruimte zouden krijgen om te demonstreren, maar sprak daarbij wel uit „verantwoordelijk gedrag” te verwachten van de demonstranten. „Het slotdebat moet wel ongestoord door kunnen gaan, want het maakt deel uit van ons democratisch proces.”

Voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force is één van de initiatiefnemers van de protestactie en hij zegt dat dit de laatste kans was „om de kiezers te overtuigen niet op de gevestigde orde te stemmen”.

Tijdens het slotdebat ‘Nederland Kiest’ van de NOS gingen twaalf landelijke partijleiders met elkaar in gesprek over thema’s die werden ingeleid door provinciale politici. Daarbij ging het onder meer over het omstreden stikstofbeleid van het kabinet.

Partijleider Sigrid Kaag van D66 zei daarover dat „er nu scherpe keuzes gemaakt moeten worden” en dat inkrimping van de veestapel „een noodzakelijk kwaad is”. BBB-leider Caroline van der Plas vindt dat provincies „al heel goed bezig zijn in gesprek met boeren” en aangeven dat „2030 niet haalbaar is en er niet over peinzen te onteigenen”.