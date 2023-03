Ook uitgekomen in week 11: ‘All Inclusive’, ‘Shazam! Fury of the Gods’

All Inclusive Regie: Aniëlle Webster. Lengte: 115 min.

Tijdens een all inclusive vakantie kondigt moeder Sylvie (Jennifer Hoffman) aan even een pauze in haar huwelijk te willen. Maar ze hoopt dat haar gezin toch nog kan genieten van de vakantie die „een godsvermogen heeft gekost”. Afwachten of dat lukt.

Shazam! Fury of the Gods Regie: David F. Sandberg. Lengte: 130 min.

Lucy Liu en Helen Mirren gaan als „Dochters van Atlas” naar de aarde omdat ze de krachten terugwillen die van Billy Batson en de andere kinderen uit zijn pleeggezin superhelden maken.

