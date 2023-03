OM vervolgt Ali B en Jeroen Rietbergen voor seksueel misbruik rond The Voice

Het Openbaar Ministerie gaat rapper Ali B en muzikant Jeroen Rietbergen vervolgen voor seksueel misbruik rond het talentenprogramma The Voice of Holland. Dat maakte het OM dinsdag bekend. Ook tegen zanger Marco Borsato was aangifte gedaan; hij zou een tienermeisje hebben betast. Het OM seponeert die zaak vanwege een gebrek aan bewijs. Een vierde zaak, tegen regisseur Martijn N., werd in januari geseponeerd. Daarmee heeft het OM nu een besluit genomen over alle aangiftes.

Begin vorig jaar kwam het populaire zangprogramma The Voice in opspraak. Voormalig deelnemers beschuldigden in het programma BOOS onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen en juryleden en coaches Marco Borsato en Ali B van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden deelnemers hebben aangezet en gedwongen tot seks met de belofte dat zij daardoor verder zouden komen in de talentenjacht. Voorafgaand aan de uitzending schortte zender RTL de uitzendingen alvast voor onbepaalde tijd op. Ook dochterprogramma’s The Voice Kids en The Voice Senior werden kort daarna van de buis gehaald.

Nadat het The Voice-schandaal uitkwam, steeg het aantal meldingen van seksueel misbruik bij meldpunten, vertelde directeur-bestuurder van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld begin deze maand aan NRC. „Dat was niet zomaar een piek, de aandacht en gevoeligheid voor het onderwerp zijn gebleven”, aldus deze Iva Bicanic.

‘Zorg ervoor dat je je mond opentrekt’

De 41-jarige Ali B wordt vervolgd voor het seksueel misbruiken van drie vrouwen. Tenminste een van de aangiftes is van verkrachting. De voorvallen zouden tussen 2014 en 2018 in Amsterdam, Heilo0 en in het buitenland hebben plaatsgevonden. Een van de drie zaken is volgens het OM gerelateerd aan The Voice. Een vierde aangifte tegen Ali B, die ook ging over misbruik tijdens The Voice, wordt geseponeerd. Volgens het OM is uit onderzoek niet gebleken dat er sprake was van een strafbaar feit.

Jeroen Rietbergen wordt verdacht van seksueel misbruik tegen voormalig deelnemer Nienke Wijnhoven bij de opnamestudio van het programma in 2018. Wijnhoven laat via haar advocaat weten dat ze „eindelijk het gevoel heeft dat zij erkenning krijgt voor wat haar is overkomen” en dat haar ervaringen niet „gebagatelliseerd of verdraaid” worden. Rietbergen, de man van Linda de Mol en dus zwager van Talpa-baas John de Mol, heeft in een eerdere verklaring erkend dat hij „contact van seksuele aard” had met vrouwen die bij The Voice betrokken waren. Rietbergen: „De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien.” Die vrouwen „hebben dat misschien heel anders beleefd”, aldus Rietbergen. „Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen.”

John de Mol, eindverantwoordelijke voor het programma, liet zich in de BOOS-uitzending interviewen door presentator Tim Hofman. Hij oogstte veel kritiek omdat hij de schuld voor het voortdurende grensoverschrijdende gedrag bij de slachtoffers neer zou leggen. Hij zei onder meer: „Als er niet gemeld wordt, dan weten we het niet en kunnen we niets doen. Daar moeten we aan werken. Zorg ervoor dat je je mond opentrekt.”