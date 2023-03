Nieuwe ontslagronde bij Meta: nog eens 10.000 banen weg

Meta gaat opnieuw 10.000 banen schrappen. Dat maakte het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp dinsdag bekend. Meta besluit eveneens nog eens 5.000 vacatures die momenteel openstaan niet op te vullen. Eind vorig jaar schrapte het bedrijf ook al 11.000 banen, zo’n 13 procent van alle werkkrachten destijds.

„Dit wordt vervelend, daar kunnen we niet omheen”, zei directeur en oprichter Mark Zuckerberg dinsdag. „Het betekent dat we afscheid nemen van getalenteerde en gepassioneerde collega’s die deel zijn geweest van ons succes.” Volgens Zuckerberg is de ontslagronde nodig om van Meta een „technischer bedrijf” te maken en op de lange termijn betere bedrijfsresultaten te behalen. Eerder zei de topman nog geen banenverlies te verwachten.

Meta domineert sinds 2006 de socialemediamarkt met Facebook. Het schafte in 2010 Instagram aan en in 2014 WhatsApp voor bij elkaar meer dan 20 miljard dollar (zo’n 18,7 miljard euro). De successenregen begon af te nemen begin 2022, toen het aantal Facebook-gebruikers voor het eerst afnam, gevolgd door een daling van de omzet en een vrije val van het Meta-aandeel. Bovendien krijgt Meta concurrentie van de Chinese rivaal TikTok, dat vooral door jonge gebruikers wordt gebruikt. In november telde Meta wereldwijd nog zo’n 87.000 arbeidsplaatsen.

Meta is niet het enige grote techbedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert. Ook bij Alphabet, het moederbedrijf van Google, Microsoft en Amazon verloren de afgelopen maanden tienduizenden mensen hun baan bij massaontslagen.