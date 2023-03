NFI legt messendatabank aan vanwege toegenomen steekgeweld onder jongeren

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een databank aangelegd voor messen, zo meldt het instituut dinsdagochtend. Het doel van de database is om beter en gerichter onderzoek te kunnen verrichten naar steekpartijen onder jongeren. Het NFI maakt zich grote zorgen over toegenomen bezit van messen en steekgeweld onder minderjarigen.

Al jaren neemt het aantal 12- tot 18-jarigen dat wordt aangehouden wegens verboden steekwapens toe. Ook is deze leeftijdsgroep vaker betrokken bij steekincidenten, waarbij messen worden gebruikt die expliciet ontworpen zijn om anderen mee te verwonden of erger. „We zien steeds grotere messen. Het zijn bijvoorbeeld messen met zaagkartels, kap- en zogenoemde Rambo-messen”, aldus microsporenonderzoeker Martin Jansen, een van de initiatiefnemers van de NFI-database. „Dit zijn geen messen die je in de keukenla aantreft.” Het grootste mes dat het NFI binnenkreeg was meer dan een halve meter in lengte.

Met de database hoopt het NFI in de toekomst gerichter onderzoek te kunnen doen naar steekincidenten, zeker die waarbij geen wapen wordt aangetroffen. Ieder type mes laat een ander soort sporen achter, dat gaat vaak om kleine stukjes verf of metaal die in het lichaam achterblijven. Jansen zegt met de verzamelde informatie beter bewijsmateriaal te kunnen leveren bij strafzaken. „Wat is de kans dat een bepaald type mes is gebruikt ten opzichte van andere messen?” De hoop is verder dat bepaalde typen messen of specifieke versieringen te linken kunnen zijn aan bepaalde bendes, wat de opsporing voor de politie kan bevorderen.

Statussymbool

Politieportefeuillehouder Zorg en Veiligheid Martin Sitalsing deelt de zorgen van het NFI over de toename van het bezit van verboden messen onder jongeren. Volgens hem maakt de politie zich verder zorgen over het gemak waarmee de dodelijke en verboden steekwapens via internet kunnen worden aangeschaft, vaak voor een bedrag van een paar tientjes. Ook waarschuwt Sitalsing ervoor dat de messen een statussymbool kunnen zijn voor jongeren, waarmee vaak gepronkt wordt op social media.

De aanleiding om de database aan te leggen was het beruchte steekincident op de pier van Scheveningen in de zomer van 2020. Toen werd een 19-jarige man doodgestoken bij een gewapende confrontatie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen. De messen die het NFI de afgelopen twee jaar heeft onderzocht zijn in beslag genomen bij fouilleringen of inleveracties in het oosten van Nederland. Normaal worden die steekwapens vernietigd.