Minder inschrijvingen hogeschool en universiteit, vermoedelijk door herinvoering basisbeurs

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten is dit studiejaar afgenomen. Dat blijkt uit definitieve cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Koepelorganisaties Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen vermoeden dat jongeren wachten met inschrijven tot de basisbeurs wordt ingevoerd. Afgelopen maand stemde de Tweede Kamer vóór de herinvoering daarvan komend studiejaar.

Hogescholen, waar bijna 108.000 eerstejaars aan hun studie begonnen, zagen hun aantal eerstejaarsstudenten met 5,4 procent teruglopen. Het aantal nieuwe universiteitsstudenten, zo’n zestigduizend, daalde met 4,6 procent. De daling was te zien in bijna alle sectoren en opleidingstypen. Opvallend is de afname van studenten in opleidingen in de sector gezondheidszorg. Vooral het aantal nieuwe verpleegkundestudenten, dat met 17,7 procent daalde, had invloed. Over mogelijke redenen voor de terugloop kan DUO desgevraagd geen uitleg geven.

De waarschijnlijke terugkeer van de basisbeurs, die nog wel door de Eerste Kamer moet, is een mogelijke verklaring voor de afname van nieuwe studenten. Veel studenten zouden in afwachting daarvan het begin van hun studie met een jaar hebben uitgesteld. Als de beurs weer wordt ingevoerd, ontvangen uitwonende studenten komend studiejaar 275 euro per maand, thuiswonende studenten 110 euro. Op dit moment is het leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd met het idee om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen, nog van kracht. Door de waarschijnlijke komst van de beurs hoeven studenten vanaf komend studiejaar minder te lenen.

De universiteiten verwachten dat het totale aantal studenten in de komende jaren stijgt. In totaal staan nu zo’n 340.000 mensen ingeschreven op universiteiten, over vijf jaar zullen dat er ongeveer 400.000 zijn.