Manchester City verplettert Leipzig met Haaland in de hoofdrol: 7-0

Manchester City heeft dinsdagavond in de achtste finale van de Champions League op eigen veld RB Leipzig totaal verpletterd. De Engelse ploeg won met 7-0, bijna volledig dankzij de Noorse sterspits Erling Haaland. Hij maakte vijf van de zeven doelpunten, waarvan drie in de eerste helft. Haaland is daarmee de derde voetballer ooit die vijf keer scoort in een Champions League-wedstrijd en deelt dit record met Lionel Messi en de Braziliaan Luiz Adriano.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd kwam al meteen van Haaland vanuit een strafschop in de 22ste minuut. Nog geen twee minuten later stuiterde de bal van de lat van het doel van Leipzig, zo voor het hoofd van de Noor. Die kopte hem er sierlijk in, 2-0. In de blessuretijd van de eerste helft voltooide Haaland met zijn derde doelpunt een loepzuivere hattrick.

Na rust maakte İlkay Gündoğan voor City het vierde doelpunt. In 53ste en 57ste minuut scoorde Haaland weer voor om vervolgens een paar minuten later gewisseld te worden. De wedstrijd, die eigenlijk voor rust al was beslist, eindigde uiteindelijk in 7-0 na een laatste goal van Kevin de Bruyne. City plaatste zich daarmee glansrijk voor de kwartfinales.

De 22-jarige Haaland verbrak dit duel nog meer records. Hij werd de jongste speler die dertig doelpunten scoorde in de Champions League en ook degenen die daar het minste aantal duels voor nodig had. Messi was 23 jaar toen hij het aantal van dertig doelpunten behaalde.