Last minute je verdiepen in de verkiezingen? Deze gids helpt je verder

Klik hieronder op een knop om gelijk naar een onderwerp te gaan waar je meer over wilt weten: Provinciale Statenverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Eerste Kamer

Stemwijzers

Provinciale Statenverkiezingen

1 Dit staat er op het spel

Peilingen wijzen op grote verschuivingen na de Provinciale Statenverkiezingen. Voor alle partijen is de inzet hoog: implodeert het CDA? Komt BBB als de grote winnaar uit de bus? En wat blijft er over van FVD? NRC analyseerde de stand van zaken bij de zeventien landelijke partijen.

2 De belangrijkste thema’s per provincie

In feite zijn de Provinciale Statenverkiezingen twaalf aparte verkiezingen. Daarom reisde NRC de afgelopen weken af naar elke provincie, om daar te peilen wat de belangrijkste thema’s zijn. Deze stukken vind je hier. En bestaat er eigenlijk zoiets als een provinciale identiteit? Naar het antwoord op die vraag zochten we vier jaar geleden.

3 De stemming in het land

NRC ging in twaalf buurten in twaalf provincies langs de deuren om de stemming te peilen aan de vooravond van de Statenverkiezingen, en zag een land dat moe is van zichzelf. „De polarisatie moet worden bestreden, maar om gehoord te worden stem ik toch op een partij die polariseert.”

4 Zo gaat het eraan toe bij de Provinciale Staten

De Tweede Kamerdebatten staan bijna dagelijks in de krant, maar we horen maar weinig over hoe het eraan toegaat in de provincies. Zeven maanden lang volgde NRC de debatten van het parlement van Zuid-Holland. De Statenleden voelen zich als een bokser met vastgebonden handen.

5 Waarom formeren in de provincies lastig is

Al tijdens de campagne stellen partijen eisen aan provinciale coalities die nog gevormd moeten worden. D66 wil niet met BBB, dat zelf inhoudelijke breekpunten formuleert. Kan er straks wel geformeerd worden?

6 Hoe verliep de campagne?

Mark Rutte probeerde van de verkiezingen weer een nationale tweestrijd te maken. Wordt het de VVD, of PvdA en GroenLinks? Die vraag is politiek handig, legt politiek redacteur Lamyae Aharouay uit. Met maar één zetel in de Tweede Kamer domineerde BBB de campagne. Redacteuren Petra de Koning en Eppo König volgden Caroline van der Plas.

7 Podcast: zo gaat Nederland de verkiezingen in

Geen zin om artikelen te lezen? Luister dan deze aflevering van podcast Haagse Zaken die je via drie verdiepingen een perspectief biedt op de verkiezingen. Zo hoor je meer over de resultaten uit het NRC-buurtonderzoek, hoe de stemming in Nederland is en wat je daarvan terugziet in de Provinciale Staten. En we kijken terug op de campagne.

Waterschapsverkiezingen

We stemmen 15 maart niet alleen voor de Provinciale staten, maar ook voor de waterschappen. Die laatste worden steeds belangrijker, nu het klimaat verandert en Nederland met periodes van extreme droogte of juist veel wateroverlast kampt. De waterschappen hopen dan ook de hoge opkomst van vier jaar geleden, 51,3 procent, te overtreffen.

1 Hoe weet je wat je moet stemmen?

Klimaatverandering, zuivering van rioolwater en meer of minder waterschapsbelasting: het zijn slechts enkele thema’s waarover de partijen in het bestuur van waterschappen van mening verschillen. Met maar liefst 4.667 kandidaten voor 255 partijen is de keuze voor de waterschapsverkiezingen groot. Raadpleeg daarom de digitale stemhulp.

2 Dit komt er kijken bij het besturen van een waterschap

Wat doet een dijkgraaf, bestuurder van een waterschap, in de praktijk? NRC maakte een wandeling met dijkgraaf Hein Pieper door ‘zijn’ waterschap Rijn en IJssel. Het werd een gesprek over kunstmatige meren, de stikstofcrisis en waarom het waterschap juist niet politieker moet worden.

3 Waar gaan de waterschappen over en waarom zijn ze belangrijk?

In deze aflevering van NRC-podcast Haagse Zaken leggen Titia Ketelaar en Eppo König leggen uit hoe de waterschappen steeds politieker zijn geworden. En je hoort hoe het ook alweer zit met de zetelverdeling. Waar gaan de waterschappen eigenlijk over?

De rivier de Berkel in Gelderland. Foto Eric Brinkhorst

De Eerste Kamer

1 Hoe belangrijk is de Eerste Kamer?

De Eerste Kamer, daar dachten veel Nederlanders vroeger niet zo over na. Maar de afgelopen jaren werd de senaat juist steeds meer deel van het politieke spel.

2 Wat als nieuwkomers straks veel zetels hebben?

De samenstelling van de Eerste Kamer doet er wel degelijk toe. In dit artikel laat politiek redacteur Pim van den Dool zien dat het kabinet het afgelopen jaar twee jaar linksom én rechtsom ging.

3 Hoe je (geen) zaken doet met een politieke nieuwkomer

Het lijkt erop dat de Eerste Kamer er met BBB weer een grote nieuwkomer bij krijgt. Vier jaar geleden gebeurde hetzelfde met Forum voor Democratie. NRC beschreef toen hoe dat ging.

Foto ANP/Robin Utrecht

Stemwijzers

Kan je nog wat extra stemhulp gebruiken? Of wil je thema’s als diversiteit en migratie extra laten meetellen in je stemkeuze? Voor zwevende kiezers kan een kieskompas of politieke quiz doorslaggevend zijn in de Provinciale Statenverkiezingen. We zetten een aantal handige kieswijzers op een rij:

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen (alleen voor provincies Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel).

is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen (alleen voor provincies Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel). Het Kieskompas is een initiatief van de NOS, in samenwerking met verslaggevers en journalisten van 13 grote regionale omroepen. Bekijk ‘m hier.

is een initiatief van de NOS, in samenwerking met verslaggevers en journalisten van 13 grote regionale omroepen. Bekijk ‘m hier. De kieswijzer van de Volkskrant vergelijkt je politieke opvattingen met het stemgedrag in de Eerste Kamer van de afgelopen jaren.

vergelijkt je politieke opvattingen met het stemgedrag in de Eerste Kamer van de afgelopen jaren. Op zoek naar een stemwijzer rond een specifiek onderwerp? Deze stemwijzer helpt je als je op een vrouw wilt stemmen. Vind je ontwikkelingshulp en migratie belangrijk? Dan kun je de stemwijzer van Cordaid gebruiken. Is natuur voor jou het belangrijkste thema? Kijk dan bijvoorbeeld hier.

Misschien heb je hier nog iets aan.. In dit vragenstuk legt De Correspondent alles uit wat je moet weten om deze verkiezingen te begrijpen.

legt De Correspondent alles uit wat je moet weten om deze verkiezingen te begrijpen. Waar stem je precies voor , als je woensdag een partij kiest? NU.nl zet het op een rij.

, als je woensdag een partij kiest? NU.nl zet het op een rij. In Nederland kiezen we de leden van de Eerste Kamer niet direct: senators worden gekozen door de Provinciale Staten. Maar hoe wordt de samenstelling van de Eerste Kamer dan precies bepaald? Dat legt de Volkskrant uit in dit artikel.

dan precies bepaald? Dat legt de Volkskrant uit in dit artikel. Wil je nog meer weten? Let dan vooral ook op de verslaggeving van jouw regionale omroep of krant: die weten het beste wat er in jouw provincie speelt.