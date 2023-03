Kroongetuige Nabil B. meldt breuk met advocaten

Nabil B., kroongetuige in de strafzaak Marengo, zit zonder advocaten. Dat meldde hij dinsdagochtend aan de Amsterdamse rechtbank waar hij moet worden verhoord. Over de achtergrond van de breuk met zijn advocaten, Onno de Jong en Peter Schouten, is niets bekend. Onno de Jong meldde telefonisch aan een verslaggever van persbureau ANP dat hij er niets over kan zeggen. Ook wil hij de breuk niet bevestigen.

Nabil B. wil de breuk vanwege veiligheidsredenen alleen achter gesloten deuren toelichten aan de rechtbank. Nabil B. staat vandaag op de rol om te getuigen in de zaak van Saïd Razzouki, volgens het Openbaar Ministerie de rechterhand van hoofdverdachte van Ridouan Taghi. De kroongetuige vertelde aan de rechtbank dat hij bereid is vragen te beantwoorden in die zaak. De rechtbank moet beoordelen of dat verhoor kan doorgaan zonder rechtsbijstand.

