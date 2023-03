Het gaat niet alleen over het aantal zetels in de Eerste Kamer, we stemmen vandaag ook voor de waterschappen en vooral voor de Provinciale Staten. In de provinciehuizen wordt beslist over van alles, maar een verslag van de vergaderingen lees je vrijwel nooit in de krant. Als kind van een oud-ambtenaar op het Provinciehuis te Arnhem weet ik wel waarom. Het zijn niet de meest aansprekende politici die er op het pluche zitten en voor wat er nu weer aan zit te komen houd ik mijn hart vast.

Vooral Overijssel kan de borst natmaken. Wie de lijsttrekkers van PVV – Sebastiaan Stöteler – en BoerBurgerBeweging – Carla Evers – al eens aan het werk zag kan met mij concluderen dat het een wonder is als het gebied er over vier jaar nog ligt. En dat is nog maar het topje van een ijsberg van onvermogen, u kunt kieswijzeren wat u wilt, maar de kans dat uw belangen naar behoren worden behartigd is nul.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat u in alle media wordt lastiggevallen met de bekende landelijke kopstukken. Een debat als ‘moet de wolf vertrekken uit Gelderland’ tussen Marjolein Faber (PVV) en Lester van der Pluijm (Partij voor de Dieren) waar ik toevallig inviel is voor een keer leuk bij Omroep Gelderland, maar niet voor herhaling vatbaar, tenzij je de kloof tussen burger en politiek ondraaglijk wil verkleinen.

De bodes in de vergaderzalen zullen er verder geen last van hebben. De ervaring leert dat de kandidaat-politici die het hardste schreeuwen tijdens de campagne er na een paar vergaderingen in het provinciehuis de brui aan geven. Je ziet ze verdrinken in de dossiers en de vergadercultuur.

Mijn vader nam me als er geen oppas was uit nood weleens mee naar een vergadering van de Provinciale Staten. Het ging in mijn herinnering dan altijd over fietspaden en dijken, zijn vakgebied. Hij moest de betreffende gedupeerde voeden met informatie. Heel veel A’viertjes in een kartonnen map. Hij had er ook blanco velletjes in kunnen stoppen.

Een keer hield een gedeputeerde een mapje dat ik mijn vader met zorg had zien vullen omhoog tijdens een vergadering. Hij riep: „Als we dit hele dossier moeten doornemen, worden we stapel. Ik stel voor om het af te hameren.” Het werd afgehamerd.

U stemt vandaag vooral voor de Eerste Kamer, helaas moet dat via een provinciale kandidaat.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.