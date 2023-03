Ivo Niehe blikt terug op veertig jaar Ivo Niehe. Het resultaat is weinig opzienbarend

Veertig jaar lang heeft Ivo Niehe met zijn wekelijkse TV Show een miljoenenpubliek getrokken – totdat hij dit seizoen met pensioen werd gestuurd. Althans: de omroepbazen hebben hem verplaatst naar de zondagochtend. Daar presenteert hij nu elke week een programma dat voor een deel gevuld wordt met eerdere opnamen uit die afgelopen vier decennia. Wat kijkcijfers betreft hebben de bonzen hem geen hoge eisen gesteld. De zondagochtend is nu eenmaal geen courant tijdstip om veel publiek te lokken. Maar wat blijkt? Dit nieuwe programma (Ivo op zondag) haalt bijna een half miljoen kijkers. Ruim 100.000 meer dan Buitenhof.

We krijgen er blijkbaar nog steeds geen genoeg van.

Ivo Niehe: De afterparty. Persoonlijke verhalen over wat u nooit te zien kreeg. Meulenhoff Boekerij, 256 blz. € 22,99

Ivo Niehe wekt graag de indruk dat hij kind aan huis is bij de groten der aarde. Gretig vergapen we ons aan de behuizing van de wereldberoemde filmsterren, zangers en zangeressen, musici en andere kunstenaars, die hun deuren voor zijn cameraploeg hebben geopend. In de daaropvolgende interviews wordt meestal maar weinig onthuld, maar dat doet er niet toe. We zien de beroemdheid in zijn eigen omgeving – dat is de grootste attractie. Over hun werk gaat het zelden, maar des te meer over hun privéleven. En als de geïnterviewde ook nog een levenswijsheid weet op te dissen, is het helemáál mooi.

Dat blijkt ook uit de bundel De afterparty, waarin Niehe terugkijkt op de veertig televisiejaren die achter hem liggen. Ook daarin gaat het vooral over de particuliere besognes van de vele vedettes die hij heeft bezocht – en liefst dus ook over hun amoureuze escapades. Dankzij een goedgevulde knipselmap wist hij altijd precies wat hij ter sprake moest brengen om een sappig verhaal te oogsten.

„Ivo, where were you when I needed you? Daar kom je nu mee! Te laat!”

Zijn boek voegt daar weinig aan toe. Soms moest hij lang wachten voordat de beroemde gast kwam opdagen. Soms miste hij zelfs een terugvlucht. Veel opzienbarender zijn de in de ondertitel beloofde ‘persoonlijke verhalen’ niet. Wel vertelt hij graag hoe goed hij het met de meeste geïnterviewden kon vinden. „Ik durf gerust te zeggen dat we een bijzondere band kregen”, schrijft hij over Audrey Hepburn. En typerend is ook zijn relaas over Mia Farrow, die destijds met haar man Woody Allen procedeerde over de voogdij over hun kinderen. Tijdens het interview opperde Niehe dat haar relatie met de cineast was gedoemd te mislukken, omdat Allen nog nooit een goede relatie had gehad met een vrouw met kinderen – terwijl haar kinderen voor Farrow boven alles gingen. Niehe citeert haar reactie: „Ivo, where were you when I needed you? Daar kom je nu mee! Te laat!”

Sommige verhalen verschenen al in vorige boeken, aldus Niehe in zijn voorwoord, maar werden nu „geactualiseerd”. Eén daarvan is gewijd aan Luciano Pavarotti en stond al in een eerdere versie in de bundel Vips (1989).

Ivo Niehe is, ook in zijn tv-programma’s, een meester van de hermontage. Zo liet hij laatst op zondagochtend voor de zoveelste keer zien hoe moeizaam de zwaarlijvige zanger zich liet zakken in de hangmat in zijn tuin. Maar ook daar kunnen we blijkbaar nooit genoeg van krijgen.

