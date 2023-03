Inflatie steeg in februari naar 8 procent, vooral boodschappen duurder

De prijzen voor consumentengoederen en -diensten lagen in februari exact 8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend. Dat is een hoger cijfer dan in januari, toen de inflatie op 7,6 procent uitkwam.

De nieuwe inflatiecijfers nemen ook de veranderende prijzen van energie en brandstof mee. Wanneer die buiten beschouwing worden gelaten, komt de inflatie voor februari zelfs op 8,1 procent uit. In januari betrof dat cijfer nog 7,7 procent, in beide gevallen een tiende van een procent hoger dus.

Gas en stroom goedkoper, groenten en kleding duurder

De energieprijzen blijven dalen, maar de kosten van bijvoorbeeld voedingsmiddelen en kleding stegen juist, met respectievelijk 18,4 en 11,8 procent. Een maand eerder lagen die twee cijfers nog op 17,6 en 9,4 procent. Vooral de prijzen van verse groenten zijn flink toegenomen. Ook bij een café- of restaurantbezoek moest de consument vorige maand dieper in de buidel tasten.

Het is voor het eerst sinds september dat de inflatie weer stijgt. Vóór de nieuwste metingen daalde de geldontwaarding juist vier maanden op rij. Twee weken geleden publiceerde het CBS al een eerste raming van de inflatiecijfers voor februari, op basis van Europese gegevens. Die blijkt nu met de definitieve berekening voor de Nederlandse situatie inderdaad op 8 procent uit te komen.