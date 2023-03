In ‘Arcadia’ is over íéder visueel detail nagedacht

Dramaserie Arcadia. Van: Tim Oliehoek. Met: Monic Hendrickx, Maarten Heijmans, Lynn van Royen Melody Klaver, Gene Bervoets. NPO 3, 8 afl. van 45 min. Vanaf 19/3, 20.20 uur. De serie is dan ook te zien op NPO Start. ●●●●●

Er is iets met Luz Hendriks. Ze is anders dan haar familie, dat ziet iedereen, haar zussen weten het, haar vader is op zijn hoede. Ze is jong, te progressief misschien? Kan niet. Want hoewel de samenleving van Arcadia met zijn Sovjet-architectuur en jarentwintigreclames terug in de tijd lijkt te zijn gegaan, trouwt haar ene zus in aflevering één met een vrouw, en vertelt een andere zus dat ze niet nóg een kind wil, omdat ze liever promotie maakt. Pas in aflevering twee blijkt: Luz heeft een vorm van autisme. Dat is niet goed in de George Orwell-achtige maatschappij van Arcadia, want autistisch gedrag is onaangepast, en dat kost punten.

In de Nederlands-Vlaamse televisieserie Arcadia (KRO-NCRV, VRT) berekent een algoritme ieders burgerscore op basis van IQ, opleiding, loon, gezondheid, gewicht, bijdrage aan de samenleving en gehoorzaamheid aan de wetten. Die score bepaalt vervolgens de privileges van alle burgers, van het huis waarin ze wonen tot de gezondheidszorg die ze krijgen. Dat is eerlijk, is het idee, zo krijgt iedereen wat hij of zij verdient. En als niemand de kantjes ervanaf loopt, profiteert de samenleving daar ook als geheel van – dat idee kenden we wel zo’n beetje van het neoliberalisme.

Burgerscore

Maar net als in onze samenleving, en daar is de eerste maatschappijkritiek, blijkt het ook in Arcadia de welvarende bovenlaag te zijn die de middelen heeft zijn score semilegaal hoog te houden. Via familiebanden wordt elkaar baantjes toegeschoven – toevalligerwijs banen die een hoge score opleveren. En dreigt de burgerscore van de onaangepaste Luz (Lynn van Royen) te diep te zakken („Hoe kan ze nu nog naar de universiteit?”), dan hebben haar vader (Gene Bervoets) en moeder (Monic Hendrickx) nog de optie het algoritme te manipuleren. Moet je wel iemand kennen die zoiets voor je regelt, natuurlijk. Nepotisme en fraude; beide een doorn in het oog van ‘Het Schild’, het overheidsorgaan dat toeziet op de naleving van de wetten van Arcadia.

Alex (Melody Klaver), zus van Luz en agente bij Het Schild, gelooft in de wetten, ze verdient haar score eerlijk. Als ze een high tea krijgt voorgeschoteld, eet ze welgeteld één framboos – het is háár keuze gezond te leven, zegt ze. „Een dikzak als ik kan zijn middelvinger opsteken naar het systeem”, zegt haar schoonvader (Wim Opbrouck), „Omdat ik belangrijk ben, omdat ik veel mensen werk bied. Maar jij durft nog geen poffertje te eten. Is dat dan echt eerlijk?”

Dystopische sciencefiction

De achtdelige serie Arcadia komt in eerste instantie traag op gang, het is moeilijk een band te krijgen met de wat archetypische personages (een opstandige puberdochter, een autoritaire rechercheur). Maar naarmate je als kijker meer over hun beweegredenen te weten komt, blijkt niet alleen over íéder visueel detail te zijn nagedacht, maar ook over de onderlinge familieverhoudingen en de filosofie achter een niet-bestaande maatschappij. Arcadia doet meteen denken aan dystopische sciencefictionseries als Black Mirror en The Handmaid’s Tale, en, heel soms, als de rechercheur (Maarten Heijmans) bijvoorbeeld sympathie lijkt te krijgen voor de familie Hendriks, aan DDR-film Das Leben der Anderen.

Overal is aan af te zien dat de door regisseur Tim Oliehoek (Hendrik Groen, Stanley H) en productiehuizen Jonnydepony en Big Blue (Rampvlucht) gemaakte serie een groot budget had; één miljoen euro per aflevering. Zelfs de Duitse omroepen WDR en SWR steunden de serie. Van de Belgische Ardennen tot aan de Veluwe en het waterloopbos bij Marknesse – elke locatie is prachtig, en elke locatie is zodanig digitaal bewerkt dat het werkelijk lijkt alsof bovenop Radio Kootwijk een glazen koepel huist.

De samenleving van Arcadia doet natuurlijk denken aan de Chinese maatschappij, waar een sociaal kredietsysteem al lang geen sciencefiction meer is. Maar als de overheidspropaganda in de serie vanuit het bushokje dicteert dat burgers met een lage score de maatschappij meer kosten dan opleveren, terwijl burgers met een hoge score wel opdraaien voor hun huisvesting en onderhoud („Is dat wel eerlijk?”) – dan schiet onwillekeurig toch wat Nederlandse verkiezingsretoriek door het hoofd. En als moeder Hendriks gevraagd wordt of ze nog weet wat ze in een geheime opname zei, klinkt ook haar antwoord bekend: „Daar heb ik geen actieve herinnering aan.”

