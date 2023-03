‘Ik hoop maar dat de legerleiding echt, echt, echt weet wat ze doet in Bachmoet’

De troepen van het Russische huurlingenleger Wagner proberen door te breken naar het centrum van de stad Bachmoet. Dat heeft de Oekraïense commandant van de grondtroepen kolonel-generaal Oleksandr Syrsky gemeld. Het oosten en zuidoosten van de stad waarom al maanden hevig wordt gevochten zijn inmiddels in handen van de Russen.

Volgens Russische militaire bloggers vinden zware vuurgevechten plaats in de straten, in de door oorlog gehavende gebouwen en zelfs ondergronds in de mijnen. In het noorden van het centrum zegt Wagner een doorbraak te hebben geforceerd en daarbij de grote metaalfabriek AZOM te hebben veroverd.

Als dat bericht klopt, is het alvast een kleine symbolische overwinning van de Wagnergroep: de AZOM-fabriek was de plek waar president Volodymyr Zelensky eind december nog een bezoek aan de frontstad bracht en onderscheidingen uitreikte aan de mannen die Bachmoet verdedigden. De stad, die voor de oorlog 70.000 inwoners had, is inmiddels nagenoeg verlaten door burgers en zwaar beschadigd in de gevechten.

Exit-strategie

Hoewel het de Russische troepen nog niet gelukt is de stad helemaal te omsingelen, staan de Oekraïense strijdkrachten ook in het zuidwesten en noordwesten van Bachmoet onder flinke druk. De Russische troepen zijn deze week zo'n zeshonderd meter opgerukt naar de enige grote weg die uit Bachmoet naar het westen voert, aldus de Oekraïense front-analysesites Deepstate en LiveUAMap. Als deze berichten kloppen, worden de mogelijkheden voor een Oekraïense exit-strategie steeds beperkter.

Ondertussen kampt Oekraïne (net als Rusland naar alle waarschijnlijkheid) ook met munitietekorten. „Dan sta je in de frontlinie, komen ze op je af, en is er niets om mee te schieten", zegt een kolonel met de codenaam Koepol openhartig tegen The Washington Post.

De NAVO schatte vorige week dat voor iedere Oekraïense soldaat die gedood werd rond Bachmoet, Rusland er vijf verloor

De ontwikkelingen leiden binnen Oekraïne en internationaal tot twijfel over de Oekraïense keuze om Bachmoet toch te blijven verdedigen. Oekraïne lijdt er namelijk enorme verliezen. Dagelijks wordt bericht over het verlies van ervaren militairen, terwijl die juist zeer waardevol zijn voor het veelbesproken en langverwachte tegenoffensief.

Zo werd compagniecommandant van de 93ste brigade, Oleksandr Basaliga, die al sinds 2014 voor Oekraïne vocht, deze week gedood bij Bachmoet. Afgelopen vrijdag was in Kyiv de massaal bezochte begrafenis van de Oekraïense held Dmytro Kotsjoebajlo (27) waarbij zelfs minister van Defensie Oleksij Reznikov een eerbetoon bracht. „De hordes van [de Russische president Vladimir] Poetin pakken onze mooiste zonen en dochters af”, zei een priester tijdens de herdenkingsdienst van Kotsjoebajlo in het Sint-Michielsklooster.

‘Aambeeld’

Op basis van Europese en Amerikaanse bronnen schat The Washington Post dat sinds het begin van de invasie al 120.000 Oekraïense soldaten gewond raakten of werden gedood. De verliezen van de Russen zouden ongeveer twee keer zo hoog zijn. Maar de bevolking van Rusland is meer dan drie keer zo groot, dus het land heeft ook grotere reserves.

De verliezen wakkeren onder Oekraïners het gesprek aan over de Oekraïense strategie in het gebied, en de keuze om de stad de blijven verdedigen. „Ik hoop maar dat de Oekraïense legerleiding echt, echt, echt weet wat ze doet in Bachmoet,” schreef de Oekraïense defensiejournalist Ilja Ponomarenko op Twitter.

Toch blijft Oekraïne vasthouden aan Bachmoet. „De defensieve operatie in dit gebied is van cruciaal strategisch belang om de vijand af te schrikken. Het is de sleutel tot de stabiliteit van de verdediging van het hele front”, zei de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, Valeri Zaloezjny dinsdagavond. President Zelensky sprak ook zijn steun uit voor de gekozen koers. „Alle leden van de staf van de opperbevelhebber hebben een gedeeld standpunt ingenomen over het vasthouden en verdedigen van Bakhmut”, staat in de verklaring van het presidentiële kantoor.

Eerder verdedigden de Oekraïense bestuurders het vasthouden aan Bachmoet omdat het beleg van de stad de kans biedt om elitegroepen van Wagner uit te schakelen. De NAVO schatte vorige week nog dat voor iedere Oekraïense soldaat die gedood werd rond Bachmoet, Rusland er zelf vijf verloor. Dit maakte van Bachmoet een ‘aambeeld’ om de Russische troepen en Wagner-huurlingen op stuk te slaan.

Analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War observeren zelfs dat het onderdeel van een Russische strategie kan zijn om de – onder Russische wet eigenlijk illegale – sterkste Wagnergroepen uit de laten schakelen door Oekraïne, en zo de politieke aspiraties van oprichter Jevgeni Prigozjin te temperen.

Dmytro Kotsjoebajlo sneuvelde in Bachmoet. Zijn begrafenis in Kyiv werd druk bezocht. Foto Violeta Santos Moura/Reuters

Veel burgers

President Zelensky wees er eerder op dat de strijd niet voorbij is als Bachmoet valt, maar dat het brandpunt van de oorlog zal verschuiven naar een nog onbekende plek, waardoor een nieuw gevaar zal ontstaan. Ook brengt een val van Bachmoet een beleg van steden de Slovjansk en Kramatorsk mogelijk dichterbij – in tegenstelling tot de verlaten frontstad wonen daar nog wel veel burgers.

„De verdediging van het fort gaat door!” schreef de Oekraïense kolonel-generaal Syrsky. Overigens is Bachmoet verre van de enige plek waar Rusland Oekraïne probeert op te breken. Ook verder in de Donbas, bij de plaatsen Bilohorivka en Marjinka, Avdiivka, Voehledar en Kamjanka gaat het er hard aan toe. „Daar wordt nu besloten wat onze toekomst zal zijn. Waar voor onze toekomst, van alle Oekraïners, wordt gevochten”, zei president Zelensky maandagavond.