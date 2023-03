Holland Festival: ‘Associate Artist’ Anohni vraagt aandacht voor thema’s klimaat en kwetsbaarheid

De 76ste editie van het Holland Festival, dat de internationale avant-garde belicht, opent met een voorstelling van een oude bekende, theatermaker Simon McBurney. Het festival noemt de Brit „een graag geziene gast” en verwelkomt zijn voorstelling Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Die is gebaseerd op de gelijknamige roman van Olga Tokarczuk (Nobelprijs voor Literatuur, 2018) en verbeeldt een wereld waarin de dieren wraak nemen op de mensen.

Van 1 juni tot en met 1 juli 2023 toont het Holland Festival 40 producties tijdens 201 voorstellingen, waaronder 7 wereldpremières. Ze zijn te zien op 20 plekken in Amsterdam. Er is nieuw werk te zien van associate artist Anohni naast werk van onder anderen Laurie Anderson, Julian Rosefeldt, CocoRosie, Marlene Monteiro Freitas, Romeo Castellucci, Susanne Kennedy, Lisaboa Houbrechts, Meredith Monk, Tan Dun, Blixa Bargeld en Sigúr Ros. De meesten zijn oude bekenden van het festival en traden eerder op. Wat het festival betreft zijn het „stuk voor stuk kunstenaars die alternatieve werelden creëren, kritisch kijken naar de maatschappij en grensverleggend werk maken”.

Een deel van het programma is tot stand gekomen in samenwerking met associate artist Anohni, die werkt als muzikant en performer. Ze zal aandacht vragen voor onderwerpen als kwetsbaarheid, de vernietiging van de natuur en de urgentie om een nieuwe visie op de samenleving te formuleren. Volgens het festival omarmt ze „een verscheidenheid aan identiteiten en levensstijlen en komt ze op voor iedereen die wordt uitgesloten, gemarginaliseerd en uitgebuit door de westerse, kapitalistische samenleving. In haar werk staat één vraag centraal: ‘Wat is er écht aan de hand?”

Zelf is Anohni aanwezig met drie projecten. The Disintegration Loops (for Euterpestraat) is een gratis toegankelijke locatievoorstelling met meditatieve muziek van de Amerikaanse componist William Basinski, uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest. Ook presenteert ze haar eigen beeldende kunst, in samenhang met foto’s van haar muze, dr. Julia Yasuda, in Huis Willet-Holthuysen. Als onderdeel van Future Feminism, een groep kunstenaars, presenteert ze in het Muziekgebouw de installatie 13 TENETS OF FUTURE FEMINISM.

Alternatieve werelden

Het festival programmeert enkele grootschalige locatieproducties om het publiek „onder te dompelen in alternatieve werelden”. Julian Rosefeldt toont in filminstallatie Euphoria in de Centrale Markthal „het kapitalistische systeem in zijn volle breedte, van consumptiedrang tot wanhoop, en komt met een kritische herziening van deze ideologie”. De jonge Poolse regisseur Łukasz Twarkowski fantaseert over een utopische samenleving in zijn zes uur durende performance Respublika, waarin hij muziek, theater, rave en performance combineert.

Dans is er van de Mexicaanse choreograaf Lukas Avendaño en de Chileens-Mexicaanse Amanda Piña. Theatermaker Susanne Kennedy zet haar onderzoek van virtual reality voort en bij de Japanse theatermaker Toshiki Okada en componist Dai Fujikura wordt de muziek zelf de hoofdrolspeler. De Britse videokunstenaar Ed Atkins is te zien als avatar in zijn recente videowerk The Worm en live in de performance Epitaph. Nederlandse inbreng is er van theatercollectief De Warme Winkel dat de klassieker Brideshead Revisited van Evelyn Waugh bewerkt. Een andere boekbewerking is van de Britse regisseur Emma Rice, die zich aan Wuthering Heights van Emily Brontë waagt. (NRC)