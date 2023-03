Is het tijd voor een elegie voor de rode loper? De rode vloerbedekking die sinds 1961 filmsterren richting de zaal leidt waar de Oscars worden uitgereikt, bleek afgelopen zondag ‘champagnekleurig’, hollywoodiaans voor beige. De afgelopen jaren lieten andere glamoureuze premières en evenementen als de Emmy Awards het dieprood al achter zich voor lopers in goudtinten of themakleuren. Nu zijn ook de Oscars overstag.

Gastheer Jimmy Kimmel grapte bij de bekendmaking van de kleurwijzigingen dat acteur Will Smith de genadeklap gaf. „De keuze van een champagnekleurige loper boven een rode laat zien hoe zeker we ervan zijn dat er geen bloed zal vloeien.” Het bleek de eerste van vele grappen die hij tijdens de ceremonie zou maken over de klap die Smith afgelopen jaar uitdeelde aan presentator Chris Rock.

De verdwenen rode loper werd daarentegen stilletjes onder het tapijt geveegd. Terwijl hij toch sinds de jaren twintig traditie is bij veel Hollywoodgala’s. En Aeschylus in de vijfde eeuw voor Christus al vermeldde hoe Klytaemnestra een rode loper voor haar echtgenoot uitspreidde. Geen champagnekleurige.

De echte reden dat de rode ondergrond bij de Oscars zijn beste tijd heeft gehad is veelzeggender dan Kimmels grapje. De organisatoren vonden het storend dat je op rodeloperfoto’s mensen in avondkleding zag bij daglicht. Zoals het eruitziet in de realiteit dus: de eerste gasten komen aan in de late middag. Hun oplossing: vanaf dit jaar druppelden sterren binnen via een tent die beschermde tegen de regen en waar iedere straal zonlicht was weggewerkt achter gordijnen. Hierdoor konden Versace- of Dior-outfits worden vastgelegd alsof het duister al was gevallen. In die zonloze tent werkte een rode ondergrond niet, dus werd het beige. En rood is „simpelweg niet flatterend”, legde een organisator van Hollywood-evenementen uit in The New York Times. Daar had Aeschylus dan weer geen rekening mee gehouden.

De kleurwijziging is exemplarisch: rodelopermomenten werden in de afgelopen decennia net zo grondig afgeborsteld als de awardsshow zelf. Magazine The New Yorker stipt de hoofdschuldige aan: de ‘celebrity stylisten’ die er bovenop zitten om te voorkomen dat iemand onflatteus in beeld komt (of op een ‘worst dressed’-lijstje belandt).

Het magazine duikelde Instagram-accounts op om dit punt onderstrepen. Het hoogst amusante @nightopenings toont foto’s van filmpremières uit de jaren voor de ingehuurde stijlpolitie, met sterren in outfits naar eigen keuze. Zo duikt er op de rode loper van The Matrix in 1999, tussen de elegante avondkleding, ook een jeansrok met rafels op (Drew Barrymore). Ook tijdens Oscars zag je sporadisch outfits die iets over de ster vertelden, zoals het witte ensemble – half pak, half prinsessenjurk – dat Kim Basinger zelf ontwierp.

Op de champagneloper verwondert niemand zich dit jaar erover dat alles in dienst staat van de perfecte foto. Behalve misschien Hugh Grant, die met een bokkig interviewtje zorgde voor welkome controverse. Toen hij de Oscars met een literaire knipoog omschreef als „vanity fair” (een ijdelheidsbeurs, naar Thackeray), dacht de journaliste dat hij de lof zong van het glamourfeestje van het gelijknamige filmblad. De ogenrollende acteur kapte vervolgens met sarcasme vragen naar de maker van zijn smoking af, waarna hij op Twitter werd weggezet als arrogante hork. Komt er ooit een elegie voor de rode loper, dan hoop ik dat Grant hem uitspreekt.

Sabeth Snijders is filmrecensent.

