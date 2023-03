De BoerBurgerBeweging had hem uitgenodigd voor een campagneavond in de visveiling van Urk, drie weken geleden, en dus was hij er: Nathanaël Middelkoop, 29 jaar, SGP-wethouder visserij op Urk. Hij is politicoloog, zoon van een christelijk-gereformeerde dominee. In Den Haag ziet de SGP hem als een talent. Op de BBB-bijeenkomst waren veel vissers. De meesten droegen truien, stevige broeken, laarzen. Nathanaël Middelkoop – baardje, grote bril – was de enige in pak (donkergroen), met een das (goudgeel).

Caroline van der Plas was er ook. Toen Rense de Boer (54), eigenaar van drie schepen, tegen haar zei dat hij altijd op de SGP had gestemd maar nu twijfelde – hij wilde misschien strategisch stemmen op BBB om „het zooitje in Den Haag op te ruimen” – boog Middelkoop zich naar voren. Hij luisterde geconcentreerd.

In zijn werkkamer op het gemeentehuis, afgelopen woensdag, zegt hij dat hij nieuwsgierig was: hoe pakte Van der Plas het aan? Wie waren er, en waarom? Hij zag dat veel mensen zich door haar gehoord leken te voelen en daar wil hij niet „gefrustreerd” over doen: „Maar als wij in verkiezingstijd een Kamerlid van de SGP op bezoek krijgen, zeggen mensen: ‘Die komt zieltjes winnen.’ Nu was het: ‘Caroline, wat fantástisch dat je er bent.’”

In de Tweede Kamer hoor ik van SGP-medewerker Menno de Bruyne dat er al vanaf de jaren zestig partijen zijn waar ook SGP-kiezers zich toe aangetrokken voelen: de Boerenpartij van de orthodox-hervormde Hendrik Koekoek, de LPF, PVV, FVD. Maar dat het nooit leidde tot zetelverlies bij de SGP. Nathanaël Middelkoop zegt dat hij zich geen zorgen maakt. „Ik reken erop dat onze kiezers ons trouw blijven.” Hij ziet wel hoe mensen in het dorp „ermee worstelen”. „Als ze op BBB stemmen, is dat omdat ze zich in hun bestaan als visser bedreigd voelen. Ze zijn de kat in het nauw.” Maar waarom, zegt hij, zou je denken dat je meer hebt aan een gróte partij? „Kijk naar de VVD. We hebben al vier kabinetten-Rutte en rijden 100 kilometer per uur.”

Als christen ben je volgens Middelkoop een „houtskooltje” dat brandt door de warmte van de christenen om je heen. Bij BBB heb je dat niet en dat wil hij tegen Rense de Boer zeggen. In het weekend zal hij hem appen: „Wat is je plan, Rense?” Middelkoop wil hem ook vertellen dat je door strategisch te stemmen „het heft in eigen handen” neemt. „Je laat de grondslag los dat deze aarde wordt geregeerd door onze Hemelse Vader.”

Op maandagmiddag bel ik Rense de Boer. Hij heeft, zegt hij, de wethouder „een beetje geplaagd” door alleen terug te appen dat hij „principieel én strategisch” gaat stemmen. „Caroline zei tegen mij dat ze er niet op zit te wachten dat de SGP gedecimeerd wordt. Ik denk: als zij met een idee komt, zal de SGP dat negen van de tien keer steunen.” Rense de Boer stemt op de SGP.

