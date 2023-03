De mannen van VI sparen premier Rutte. Wat is-ie goed hè, die gozer?

Drie spitsen stonden te trappelen om de penalty’s te nemen. Eindelijk de kans om Mark Rutte man tegen man te grazen te nemen. De „psychopaat”, de seksloze stumper, de koning van een vijandig land die nou eindelijk eens moet opsodemieteren. Want daar zat-ie hoor maandagavond, de premier, te glunderen aan tafel bij Vandaag Inside. Wilfred Genee was in topvorm, Johan Derksen stond met gestrekt been op rechts, en vanaf de barkruk gooide frequent tafelgast en advocaat Job Knoester af en toe een balletje op doel. En René van der Gijp, was die er niet bij dan? Jawel, maar die fungeerde meer als lijnstopper. Twee keer dekte hij Rutte af als het even spannend leek te worden. Door ineens te beginnen over het „irritante debat” van zondag bij Op1 waar alle partijleiders stonden en het publiek zat te joelen en te applaudisseren. En nog een keer, net toen Job Knoester een beetje op stoom kwam en Rutte een opsomming voorlegde van penibele situaties waaruit hij zich gered had door zich te beroepen op afwezige „actieve herinneringen”. Fluistert Gijp ondertussen in Ruttes oor dat de man die hem aan het grillen is geen Rob heet, zoals Rutte hem aanspreekt, maar Job. Geweldige redding. Iedereen lachen, Job Knoesters aanval geknakt en dus kansloos.

Niet dat Rutte hulp nodig had. Wilfred Genee zei nota bene zelf van te voren hoe hij dacht dat het zou gaan, en wat Ruttes strategie zou worden. Als het gênant wordt: meelachen. Als het over de inhoud gaat: zelf beginnen over de lage werkloosheid en de geweldige economie. Als het pijnlijk wordt: eromheen manoeuvreren. En zo ging het precies. Machteloos moest Genee toekijken hoe zelfs Johan Derksen geen vat kreeg op de behendig wegdraaiende premier. Dus riep Genee na een kwartier al uit: „Wat is-ie goed hè, die gozer. Applaus.” De mannen vergeleken hem met Karim Benzema, aanvaller van Real Madrid. Ze stelden vast dat Rutte misschien wel Champions League kan spelen, maar dat er feitelijk geen competitie is, want z’n concurrenten bieden hem geen partij. Maar zij ook niet.

Ongemakkelijke omstrengeling

Natuurlijk waren er gênante momenten, maar zo bont als met minister Hugo de Jonge (CDA) werd het niet. Hem confronteerden ze vorige week met een nogal onpraktisch uitgevoerde fellatio-scène die zelfs Gerard Joling ordinair vond. Bij Rutte bleef het bij beelden van zijn ongemakkelijke omstrengeling met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Hij lachte vrolijk mee en ontkende dat hij zijn tong in haar oor had gestoken. Direct daarna volgde de verwachte oprisping van Gijp dat „een minister-president wel moet weten wat neuken is”. Nou dat wist-ie, zei hij. „Er zijn mensen die er nooit over praten, maar het wel doen, en er zijn mensen die er heel veel over praten en het nooit doen.” Ingestudeerd grapje, grapte hij. Ik geloof het meteen.

Misschien was het niet zo handig dat Wilfed Genée al vrij vroeg in de wedstrijd zei dat hij, René en Job op Rutte hadden gestemd. „Niet op Rutte, op de VVD,” riep Job nog van de zijlijn. Hoe snel kun je je kaarten weggeven, hoe bot kunnen je messen zijn, hoe lek je bal? Toen hoefde Rutte alleen nog maar even te zeggen hoe erg het was wat er in Groningen aan de hand is, en ja, de toeslagenaffaire vond hij ook verschrikkelijk en er zijn zeker dingen misgegaan, maar gelukkig ook veel goed en we zijn de boel aan het versterken maar het is nou eenmaal verschrikkelijk complex. En daarna kon hij als een vleesetende plant Johan Derksen inkapselen die net aan het vertellen was dat er helaas geen „fatsoenlijk rechts” alternatief bestond voor de VVD. Dan stem je toch gewoon weer VVD, suggereerde Rutte. „Exact,” zei Derksen. Klap. Daar klapten de kaken dicht. Job Knoester liet onmachtig zijn hoofd in zijn handen vallen. Drie tegen één, maar de winst toch weggegeven.