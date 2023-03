China heropent grenzen voor het eerst sinds 2020, hoopt economische groei aan te jagen

China heropent woensdag voor het eerst in drie jaar volledig zijn grenzen. Alle visa worden weer afgegeven, en visa die vóór de coronalockdown van 28 maart 2020 zijn uitgedeeld worden weer geldig. Dat kondigde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag aan. Met name het hervatten van het toekennen van toeristenvisa moet leiden tot een heropleving van de Chinese economie.

De Chinese toerismesector bedroeg in 2019 bijna 12 procent van het bruto binnenlands product, omgerekend 1.559 miljard euro. Onduidelijk is hoeveel daarvan overbleef in de coronajaren, toen buitenlandse toeristen wegbleven. Helder is wel dat de economische groei van China door het coronavirus en de harde overheidsaanpak daarvan flink is afgenomen. In 2022 groeide de Chinese economie met slechts 3 procent, het dieptepunt in de afgelopen halve eeuw. In 2023 moet de groei 5 procent bedragen, voor Chinese begrippen nog altijd een bescheiden doelstelling.

Versoepelingen

De pas aangetreden Chinese premier Li Qiang zei maandag dat ook 5 procent lastig te bewerkstelligen is. De eerste stap richting de heropleving van de economie werd in december vorig jaar gezet, toen China abrupt de meeste van zijn strenge coronamaatregelen liet varen. Het leidde tot tientallen miljoenen besmettingen per dag in de eerste maand na de versoepelingen, zo bleek uit een interne presentatie ingezien door persbureau Bloomberg.

In januari kondigde China aan het coronavirus overwonnen te hebben. Hoeveel ziekenhuisopnamen of doden er zijn geweest is onduidelijk; China test niet op grote schaal én publiceert geen betrouwbare cijfers. De Amerikaanse krant The New York Times schat dat er tussen de een en anderhalf miljoen Chinese doden door corona zijn gevallen tussen december en januari.