‘Bijna negen op de tien Nederlanders negatief gestemd over toekomst van het land’

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant opgaat met Nederland. Zo’n 86 procent van de ruim tienduizend respondenten was hier negatief over in een enquête die de Rabobank halverwege 2022 afnam. Het sentiment is negatiever op het platteland dan in de stad, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek.

In de enquête gaf 39 procent van de ondervraagden aan dat het „duidelijk de verkeerde kant” opgaat, en iets minder dan de helft dat het „iets meer de verkeerde dan de goede kant” opgaat. Slechts 1 procent van de mensen gaf aan dat het „duidelijk de goede kant” opgaat.

Vooral in Drenthe, Zeeland en in delen van Friesland, Flevoland en Limburg waren mensen negatief gestemd over de richting die het land opgaat. In Amsterdam en Tilburg waren geënquêteerden wat positiever. De sociaaleconomische achtergrond is belangrijker voor het sentiment dan waar iemand woont. Personen met een gezondheidsbeperking, geen vaste baan, of een lagere opleiding zijn over het algemeen negatiever over de toekomst van het land.

Deze groepen ervaren vaak een lagere ‘brede welvaart’, een andere factor die meespeelt in het negatief beoordelen van de richting die Nederland opgaat. Met brede welvaart bedoelt de Rabobank niet alleen het inkomen, maar ook bijvoorbeeld gezondheid, sociale contacten en veiligheid. Ook verwachtingen die mensen hebben over hun welvaart in de toekomst, en gevoelens van onzekerheid daarover, zijn een verklaring voor de negatieve sentimenten. De Rabobank verduidelijkt niet in hoeverre de coronapandemie meespeelde in het sentiment van de geënquêteerden.