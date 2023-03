Bedreiging expliciet niet meer toegestaan in Tweede Kamer

Personen bedreigen mag niet meer in de Tweede Kamer. Dinsdag heeft de Kamer ingestemd met een voorstel van D66 en de ChristenUnie om dat verbod toe te voegen aan het Reglement van Orde, de interne regels die de Kamerleden voor zichzelf opstellen.

De overgrote meerderheid van de Kamer stemde voor de nieuwe regels, met uitzondering van de PVV, FVD, JA21 en Groep van Haga, samen goed voor 28 zetels.

Het recente debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer kwam op gang in november 2021, toen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen in de Kamer D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma met „tribunalen” bedreigde. Het incident leidde tot onvrede onder Kamerleden over verruwing in de Kamer, en tot kritiek op het optreden van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

In januari 2022 vroegen meerdere fractievoorzitters Bergkamp om in te grijpen toen PVV-leider Geert Wilders politici met een islamitische achtergrond aanviel in een debat over de regeringsverklaring. In september, terwijl FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet (FVD) aan het woord was, vertrok het voltallige kabinet uit de Tweede Kamer, iets wat nooit eerder was gebeurd. Baudet stelde onder andere dat minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) op een „spionnenschool” zou hebben gezeten.

Grotere vrijheid van meningsuiting

Om een vrije politieke discussie mogelijk te maken, is in de Grondwet vastgelegd dat mensen niet vervolgd kunnen worden voor wat ze in parlementaire debatten zeggen. In de Tweede Kamer hebben volksvertegenwoordigers daarmee een grotere vrijheid van meningsuiting dan daarbuiten. Toch zijn er wel grenzen aan wat er in debatten gezegd kan worden; die regels leggen de Kamerleden samen vast.

Zo moet „ieder lid zich in de vergadering gedragen op een wijze die getuigt van onderling respect” en „op een wijze die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer”. De voorzitter heeft ook de mogelijkheid om een waarschuwing uit te delen als volksvertegenwoordigers zich in een debat „beledigend uitlaten” of „de orde verstoren”. In het uiterste geval kan iemand het woord ontnomen worden.

Bedreiging was in het reglement nog niet expliciet opgenomen, en dat was wel nodig, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Samen met de inmiddels vertrokken partijleider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, diende hij in 2022 de motie in waarover de Kamerleden dinsdag hebben gestemd. Bij beledigingen in een debat had de Kamervoorzitter al steun aan het Reglement van Orde. Nu kunnen de regels ook worden gebruikt bij bedreigingen.