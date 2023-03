Arbeidsinspectie: werkomstandigheden op Schiphol moeten snel beter

De bedrijven die op Schiphol de koffers lossen, de vliegtuigen tanken, de catering aan boord brengen en de passagiers begeleiden, moeten fors gaan investeren om de arbeidsomstandigheden van hun werknemers te verbeteren. Zo moet onder meer de kankerverwekkende uitstoot van dieselmotoren op het platform sterk worden verlaagd.

Dat stelt de Nederlandse Arbeidsinspectie dinsdag in twee langverwachte rapporten over de werkomstandigheden op de Amsterdamse luchthaven.

De zes bedrijven die bagage afhandelen, moeten per direct technische hulpmiddelen inzetten om de koffers te verwerken. Daarbij gaat het onder meer over zogenoemde tilhulpen. Binnen twee jaar moet de afhandeling van bagage in de kelders van Schiphol volledig geautomatiseerd zijn. Voldoen de afhandelaars niet aan de eisen, dan riskeren ze een boete of een last onder dwangsom.

Volgens de Arbeidsinspectie nemen alle bagageafhandelaren onvoldoende maatregelen om de fysieke belasting van medewerkers te verminderen. Zo zijn niet alle bagagekelders voorzien van een geautomatiseerd of gemechaniseerd systeem en voldoen de tilhulpen niet overal.

Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat zowel in de kelder als op het platform (bij de vliegtuigen) werknemers over een dag gemeten minimaal twee keer zoveel gewicht tillen als toegestaan. „Er bestaat een sterk verhoogd risico op rugklachten”, stelt de Arbeidsinspectie. De werkwijze moet onmiddellijk worden aangepast om blijvende gezondheidsschade te voorkomen.

Elektrisch rijden

Op het platform moeten op korte termijn alle dieselaangedreven arbeidsmiddelen (aggregaten, voertuigen, mobiele trappen) verdwijnen. In plaats daarvan moeten de dienstverlenende bedrijven er elektrische voertuigen gaan gebruiken. Een deel van de vervanging moet voor het eind van dit jaar plaatsvinden. De rest hangt af van de vraag wanneer Schiphol voldoende infrastructuur heeft voor elektrisch laden. Die is vermoedelijk eind 2025 op peil.

Wie de vervanging moet betalen is onduidelijk. De onafhankelijke afhandelingsbedrijven, die worden ingehuurd door de luchtvaartmaatschappijen of het vliegveld, praten al langer over het delen van apparatuur.

Volgens de Arbeidsinspectie, die onderzoek deed naar het platformwerk na een handhavingsverzoek van vakbond FNV en een tv-uitzending van actualiteitenrubriek Zembla, lopen werknemers op het platform een verhoogd risico op blootstelling aan schadelijke stoffen.

De inspectie noemt onder meer dieselmotorenemissie (DME), die kankerverwekkend is. Schiphol is niet het enige bedrijf dat de Arbeidsinspectie controleert op DME. Het afgelopen jaar heeft de organisatie bij meer dan honderd bedrijven geëist dat de DME wordt teruggebracht.

Hulpmotoren

Binnenkort volgt nog een besluit van de Arbeidsinspectie naar aanleiding van het handhavingsverzoek van de FNV. De vakbond wil dat Schiphol maatregelen neemt tegen onder meer de uitstoot van vliegtuighulpmotoren.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toeziet op de luchtvaart in Nederland, maande Schiphol in februari dat het vliegveld de werkomstandigheden van platformmedewerkers moet verbeteren. De hulpmotoren die geparkeerde vliegtuigen voorzien van elektriciteit en schone lucht, draaien nu op diesel. Dat vervuilt de lucht op het platform. Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven hebben op 1 maart een actieplan ingediend. Dat moet de ILT nu beoordelen.