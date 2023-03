Alle negen verdachten in Eindhovense terreurzaak vrijgesproken

De negen mannen die terechtstonden voor het mogelijk voorbereiden van een jihadistische terreuraanslag vanuit een garagebox in Eindhoven zijn dinsdagmiddag vrijgesproken. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. De rechter acht het niet bewezen dat er een concrete terroristische daad door de groep werd voorbereid.

Het Openbaar Ministerie had vrijspraak geëist voor zeven van de negen verdachten. Volgens het OM liepen en praatten zij alleen mee met de twee andere leden van de vriendengroep, tegen wie wel een celstraf geëist werd, maar hadden zij zelf geen plannen voor een aanslag.

De andere twee verdachten, Mohammed G. (27) en Marwan M. (27), volgden samen schiettrainingen in Bulgarije. Laatstgenoemde had tientallen gewelddadige jihad-video’s op zijn telefoon en trainde volgens de officier van justitie „ter voorbereiding op de jihadistische strijd”. Tegen hem had het OM vier jaar cel geëist, tegen G. drie jaar. Ook zij werden dinsdag door de rechter vrijgesproken.

Plannen

De negen mannen werden in september 2021 opgepakt op verdenking van terrorisme. Zij zouden in de twee jaar daarvoor getraind hebben in een garagebox in Eindhoven, om een aanslag te plegen op een hoog politiek figuur. Mogelijk zouden zij premier Mark Rutte of PVV-leider Geert Wilders op het oog hebben gehad. In interne communicatie deden de verdachten extreme uitspraken over geweld. Ook bekeken zij samen filmpjes waarop terreurbeweging Islamitische Staat (IS) slachtingen aanrichtte. De rechter stelde dinsdag dat niet aangetoond kon worden dat de schiettrainingen in Bulgarije en de trainingen in de garagebox een terroristisch motief hadden.

Bij een eerdere rechtszitting zei een radicaliseringsdeskundige dat de verdachten hun extreme uitspraken deden in de context van „humor en zelfspot”. De meesten van hen zouden geen serieuze terroristische plannen hebben en ook terreurbewegingen als IS niet steunen. De mannen spraken over wapens, explosieven en aanslagen, maar er werden bij hun aanhouding geen wapens of concrete plannen voor een terreuraanslag aangetroffen.