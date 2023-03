Maandagochtend, in de trein onderweg naar mijn werk: een promotieonderzoek over de talloze interacties tussen mens en natuur omtrent klimaatverandering op het platteland. Ik vang een gesprek op van twee jongemannen in de coupé. „Wij mannen moeten gewoon moeilijke shit doen, maar dan ga je ook miljoenen maken.” Wat later: „En weet je, science en shit heb je helemaal niet nodig, gewoon beginnen.” Een ongevraagd advies waarvan ik niet wist dat ik het niet nodig had.

