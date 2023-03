Zeer zeldzame staking ING-medewerkers na verstrijken ultimatum

Medewerkers van de ING gaan dinsdag staken uit protest tegen een uitblijvende looncompensatie. Het gaat om een initiële werkonderbreking van twee uur waar een nog onbekend aantal medewerkers aan zal meedoen. Volgens FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie, de drie vakbonden die de staking organiseren, is een dergelijke onderbreking zeer zeldzaam in de bankensector.

Vorige week stelden de drie vakbonden een ultimatum aan het ING-bestuur. Ondanks de inflatie zouden de lonen van 14.000 medewerkers niet of nauwelijks gecompenseerd worden. Waar de bank een verhoging van 3 procent vanaf oktober 2023 en 4 procent in 2024 voorstelde, eisten de vakbonden dat de lonen geïndexeerd worden. Bankmedewerkers die lid zijn van de vakbonden zouden haast unaniem met het ultimatum ingestemd hebben. De acties kunnen na dinsdag uitgebreid worden als de bank niet reageert op de eisen van de bonden.

Duygu Akçay, bestuurder bij FNV Finance, zegt in een persverklaring dat er alles aan gedaan is om tot een oplossing te komen. „Alleen blijft de directie doof voor alle geluiden van medewerkers en blind voor wat er leeft op de werkvloer. Dan rest er nog maar een optie: staken.” Volgens Inge de Vries, bestuurder bij De Unie is het „ongelofelijk dat de directie het zo ver laat komen”.

Een woordvoerder van de bank zegt tegen persbureau ANP: „Wij respecteren het stakingsrecht van onze medewerkers en vragen onze klanten om begrip voor deze situatie”. Klanten worden gewaarschuwd dat de dienstverlening van de ING dinsdag „mogelijk minder toegankelijk is voor klanten” als gevolg van de werkonderbreking. „Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken”.