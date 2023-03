Voor de nabestaanden van Pablo Neruda staat het vast: hij is vermoord

Vijftig jaar na de dood van de Chileense dichter Pablo Neruda had het boek gesloten moeten worden. Zijn dossier ligt al decennialang op het bureau van de recherche in Chili. En hoewel zijn nabestaanden in het jongste officiële onderzoek, afgelopen februari afgerond, bewijs verwachtten van zijn moord, maakt ook dat niet onomstotelijk duidelijk óf, en zo ja door wie, de Nobelprijswinnaar voor de Literatuur is omgebracht. Een van de grootste mysteries uit de Latijns-Amerikaanse geschiedenis blijft onopgelost.

Naast invloedrijk poëet was Neruda communist, senator, ambassadeur in Parijs en een goede vriend van de socialistische president Salvador Allende. Nadat Allende in 1973 werd afgezet en zelfmoord pleegde tijdens de staatsgreep van generaal Pinochet, begon er een klopjacht op iedereen die loyaal was aan Allende en zijn partij.

Ook Neruda was doelwit: er volgden invallen in zijn huizen in Santiago en Valparaíso en de dichter besloot het land te verlaten om, net als veel landgenoten, politiek asiel te zoeken in Mexico. Enkele dagen voor zijn vertrek werd hij opgenomen in een kliniek in de hoofdstad Santiago, waar hij na enkele dagen zou overlijden. De officiële doodsoorzaak – kanker – werd jaren later publiekelijk in twijfel getrokken door Neruda’s persoonlijke chauffeur, Manuel Araya.

De dood van Pablo Neruda

„Ik was de eerste die de noodklok luidde over de dood van Neruda”, vertelt Araya over de telefoon. „En ik ben de laatste die zal blijven vechten zodat de waarheid over de moord op Pablo naar boven komt. Maar dat we op dit punt zijn aangekomen, vind ik al een grote overwinning. Het enige dat we nu kunnen hopen, vijftig jaar later, is dat er gerechtigheid komt en de daders gestraft worden”.

Araya was meer dan de chauffeur van Neruda. Hij was een persoonlijke vriend van de dichter en diens toenmalige echtgenote Matilde. Naar eigen zeggen was hij bijna 24 uur per dag bij hem in de buurt. Hoewel Araya de tachtig al nadert en Neruda bijna vijftig jaar geleden overleed, weet hij haast van uur tot uur te vertellen over die hectische dagen direct na de coup.

„Neruda was mentaal gebroken door de dood van zijn goede vriend Salvador Allende, maar ook strijdbaar. Hij wilde naar Mexico om daar internationale hulp te vragen”, zegt Araya. Als enkele dagen na de staatsgreep de beroemde zanger Victor Jara wordt geëxecuteerd, wordt Neruda angstig. Hij ziet hoe de junta communistische en socialistische kopstukken oppakt en uitschakelt.

„Ik ging met Matilde naar zijn huis in Isla Negra om zijn spullen te pakken die hij naar Mexico wilde meenemen. Pablo had last van zijn been en liet zich opnemen in een van de bekendste klinieken van Chili”, zegt Araya. „Ineens belde hij en zei dat ze hem een injectie hadden gegeven en dat hij zich niet goed voelde. Wij zijn toen naar Santiago gereden en hij had inderdaad een rode vlek op zijn buik. Niet veel later was hij dood.”

Geen onomstotelijk bewijs

Dat Neruda niet aan prostaatkanker overleed, stelde een team van internationale experts in 2017 reeds vast. De ware doodsoorzaak achterhaalden ze niet. Wel werd de bacterie clostridium botulinum in zijn lichaam gevonden. Die produceert het zeer dodelijke botuline. In 2017 moest echter nog uitgezocht worden of ze al op het moment van overlijden in het lichaam van Neruda zat, of pas later was binnengedrongen.

Vorige maand werd dat onderzoek na tien jaar eindelijk afgerond door internationale forensische deskundigen. De conclusie: de bacterie zat al in het lichaam vóór Neruda overleed, wat de these dat hij is vermoord nóg aannemelijker maakt. Maar de studie – die niet openbaar is gemaakt – laat in het midden of de bacterie is ingespoten of dat Neruda de bacterie bijvoorbeeld door voedselvergiftiging opliep. Daarmee zou moord nog steeds niet onomstotelijk vaststaan.

In Neruda’s lichaam werd een bacterie gevonden die het zeer dodelijke botuline produceert

Voor Rodolfo Reyes, een neef van Pablo Neruda die zich als advocaat ook jarenlang inzet voor gerechtigheid voor zijn oom, staat die uitkomst wél vast. „Pablo Neruda is vermoord, dat is duidelijk”, zegt Reyes, die met zijn scherpe wenkbrauwen en ronde gezicht veel weg heeft van zijn oom.

„Helaas duurt het jaren om het aan het licht te brengen en moeten er internationale forensische experts aan te pas komen. Want de details op de overlijdensakte kloppen niet. Zo zou hij zijn uitgemergeld door de kanker, dat was niet waar. Hij woog 92 kilo bij zijn dood. En sommige dokters die de akte tekenden, hebben nooit bestaan!” „Dat experts de bacterie nu nog in zijn lichaam kunnen vinden, toont aan hoe zwaar de dosis was die ze hem hebben toegediend. Dat krijg je niet door voedsel”, zegt Reyes.

Het hoofdstuk afsluiten

Het onderzoek duurt al jaren en de presentatie van het meest recente onderzoeksrapport werd op het laatste moment afgeblazen. Reyes was al in het gebouw van het Openbaar Ministerie toen dat gebeurde. „Waarom is nooit duidelijk geworden. Een ding weten we wel: vijftig jaar na dato worden autoriteiten nog steeds ongemakkelijk van de naam Pablo Neruda.”

Of het jongste onderzoeksrapport alsnog openbaar wordt, hangt af van onderzoeksrechter Paola Plaza. Zij kan geen uitleg geven over de zaak zolang het onderzoek loopt, laat ze weten. Wel heeft zij in een algemene verklaring gemeld dat de uitkomst van het onderzoek opgenomen wordt als bewijs.