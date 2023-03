Veiligheidsberaad: deze maand 2.000 extra plekken voor asielzoekers nodig

Voor deze maand dreigt een tekort aan zeker tweeduizend opvangplekken voor asielzoekers. Dat is gebleken uit een overleg tussen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad, meldt persbureau ANP. Met het langer openhouden van crisisnoodopvanglocaties kan dat tekort worden teruggedrongen tot duizend.

Het vinden van duizend plekken wordt echter bemoeilijkt omdat sommige gemeenten het opnemen van bepaalde asielzoekers – bijvoorbeeld alleenstaande jonge mannen – afwijzen. Zij zouden wel plek hebben in hun crisisnoodopvanglocaties.

Eerder op maandag schreef RTL Nieuws dat het tekort deze maand hoger kan uitvallen. Op basis van ingeziene stukken werd er gesproken van een tekort van bijna vierduizend, wat nog kan oplopen als het cruiseschip in Velsen gesloten wordt. In de gemeente Velsen ontbreekt draagvlak onder bewoners en politiek om het schip, dat plaats biedt aan pakweg duizend mensen, nog langer open te houden.

Geen verbetering verwacht

Voor de komende maanden wordt niet verwacht dat de druk op het opvangsysteem verlicht wordt, omdat het aantal opvangplekken in Nederland juist afneemt. Daar staat tegenover dat er dit voorjaar een toename van het aantal asielaanvragen wordt verwacht in Nederland, wat de vraag naar opvang zal doen toenemen.

Volgens Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls is de structurele opvang van asielzoekers in Nederland niet op orde. „Er zijn eigenlijk zo’n 60.000 structurele plaatsen voor asielzoekers nodig in Nederland. Maar structurele opvang is nog niet geregeld. Het is dus duidelijk dat noodopvang nog steeds onontkoombaar is”, aldus Bruls volgens persbureau ANP.