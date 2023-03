Straffen in zaak misbruik door oppas lager dan eis

Kinderoppas Nancy D. (54) uit Herkenbosch, die zeven aan haar toevertrouwde Brabantse meisjes tussen de een en de zes jaar oud misbruikte, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot twaalf jaar cel. Haar voormalige geliefde Peter S. (59) uit Heel kreeg dezelfde gevangenisstraf met daarbij nog tbs. Behalve het misbruik zijn de twee ook veroordeeld voor het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno.

Het Openbaar Ministerie eiste in januari vijftien jaar cel en tbs tegen beiden. Justitie sprak bij die gelegenheid over „een reeks monsterlijke feiten”. Ook bij D. zou volgens het OM sprake zijn van een kans op herhaling.

De rechtbank ontkent die gruwelijkheid niet, maar komt tot oordeel dat S. „een dominante, aansturende en regisserende rol” had „bij de aanloop en de handelingen tijdens het door de vrouw gepleegde seksueel misbruik”. Reden om hem ook tbs te geven. S., in het verleden al eens veroordeeld voor een zedenzaak, had haar „volledig in zijn macht”. Zij deed alles om hem te plezieren. Door justitie geraadpleegde deskundigen raadden in haar geval geen tbs aan.

Ook seks met D’s destijds zestienjarige dochter kwam in de gesprekken van de twee Limburgers ter sprake. D. drogeerde haar wel een keer, maar van misbruik zou het niet zijn gekomen.

Sadomasochistische relatie

D. en S. ontmoetten elkaar via een dating-app en kregen in een mum van tijd een sadomasochistische relatie. Die werd snel steeds extremer. S. bedacht de mogelijkheid dat D., werkzaam in de beveiliging, als kinderoppas bij gezinnen zou kunnen gaan werken. Hij gaf haar opdrachten voor seks met „kabs” (kabouters). Via videobellen en haar verslagen kon hij volgen wat er gebeurde.

De zaak kwam in juni 2021 aan het licht, toen ouders na een avond uit en vertrek van oppas D., beelden van de infraroodcamera op de kinderkamer bekeken. D. en S. werden kort daarna gearresteerd.

Aan de slachtoffers moeten D. en S. schadevergoedingen tussen de 2.000 en 8.000 euro betalen. De hoogte hangt af van de ernst van het misbruik. Ouders, die ook voor henzelf een vergoeding eisen, moeten daarvoor een aparte zaak bij de civiele rechter beginnen.