Stemhulpen beïnvloeden verkiezingen, hoe kies je welke je gebruikt?

De gespecialiseerde, of ‘alternatieve’, stemhulp is in opkomst. Zo heeft een aantal boerenbedrijven en -belangenbehartigers een kieswijzer gemaakt die „wijst op het boerenbelang”. Niet met de bedoeling om „bepaalde partijen voor te trekken”, vertelt mede-initiatiefnemer Erik Martens (ZLTO). Maar wie begaan is met het platteland krijgt al snel BBB, SGP, CDA, PVV of VVD aangeraden.

Een ander alternatief, de Echte Kieswijzer, wijst kiezers op hoe partijen hebben gestemd over moties rondom onderwerpen als het World Economic Forum, verplichte vaccinatie, en de digitale euro. De stemhulp heette eerst de Echte Stemwijzer, maar heeft dat vrijdag na een kort geding van ProDemos aangepast. De term ‘stemwijzer’ is een merk dat de organisatie heeft vastgelegd, laat een woordvoerder weten. Een groep „bezorgde ondernemers” die anoniem willen blijven heeft de alternatieve stemhulp opgezet, „niet met de bedoeling om mensen een bepaalde richting op te sturen”, aldus woordvoerder Marco van Veen.

Het is bij zulke stemhulpen niet altijd even duidelijk dat ze hun gebruikers een bepaalde richting op sturen, maar volgens politicoloog Martin Rosema (Universiteit Twente) hoeven ze niet als een gevaar beschouwd te worden. „Mensen worden misschien bevestigd in denkbeelden die ze al hadden”, maar „de meeste kiezers zullen er wel doorheen prikken”, verwacht hij.

Zwevende kiezers

Rosema deed onderzoek naar de invloed van stemhulpen op verkiezingen. Uiteindelijk komt zo’n vijf procent van de kiezers met een stemhulp tot een conclusie die ze anders niet hadden getrokken, vertelt Rosema. „Dat klinkt als weinig”, zegt hij, „maar bij de Tweede Kamerverkiezingen gaat het dan toch om zeven of acht zetels.” Dan is er ook nog het opkomstbevorderende effect: voor zo’n 3 tot 4 procent van de kiezers geeft de hulp het beslissende zetje om te gaan stemmen.

Voor met name zwevende kiezers spelen stemhulpen een belangrijke rol. Zwevers die tussen een paar partijen twijfelen, gebruiken een stemhulp vaak om de knoop door te hakken, vertelt Rosema. De grootte van die groep is wisselend per verkiezing, maar altijd aanzienlijk. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was zeven op de tien kiezers twee weken voor de verkiezingen nog onbesloten, bij de vorige parlementsverkiezingen ging het rond dezelfde tijd om de helft van de stemmers. Uit onderzoek is niet gebleken dat bepaalde partijen met stemhulpen meer zwevers naar zich toe weten te trekken dan anderen, zegt Rosema.

Zo’n vijf procent van de kiezers komt met een stemhulp tot een conclusie die ze anders niet hadden getrokken

De verschillen tussen partijen zijn op provinciaal niveau vaak niet zo groot als bij de landelijke partijen, ziet Nicolette Ouwerling van onderzoeksbureau Citisens, dat de enige stemhulp voor de waterschappen maakte. Daarom werkt ze met een slider die mogelijkheid biedt om in het grijze gebied tussen eens en oneens uit te komen: „Zo worden kleine verschillen vrij eenvoudig zichtbaar.”

Veel mensen vullen zo’n stemhulp meerdere keren in, vertelt Ouwerling. „Mensen kijken vaak even: als ik dit antwoord aanpas, hoe verandert de uitkomst dan?” Ze gebruiken de stemhulp om zich te informeren, ziet ze. „En dat ze meer kennis krijgen over politiek, kan ze net de drempel overhalen om hun stem uit te brengen.”

‘De opcenten moeten omhoog’

Als mensen niet zo goed weten wáár ze over stemmen, kan dat de keuze voor een partij een stuk moeilijker maken, vertelt communicatiewetenschapper Naomi Kamoen (Tilburg University). Dit probleem speelt bij uitstek bij waterschappen en provincies: slechts 1 procent van de Nederlanders is ‘zeer geïnteresseerd’ in die bestuurslagen, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Utrecht en Universiteit Twente. 80 procent van de ondervraagde mensen heeft ‘geen interesse’ in de waterschappen, dat is de slechtste score van alle bestuurslagen. Die groep zonder interesse is voor de Provinciale Staten ook aanzienlijk: 68 procent.

Die desinteresse gaat gepaard met een gebrek aan kennis, constateren dezelfde onderzoekers. Zo weet in de meeste provincies slechts een vijfde tot een vierde van de inwoners in welk waterschap ze wonen. De vraag of de waterschapsbelasting omhoog moet om de Europese Kaderrichtlijn Water te halen, bijvoorbeeld, kan dan een brug te ver zijn.

„Mensen begrijpen stemhulpen lang niet altijd”, ziet onderzoeker Kamoen. Als kiezers geconfronteerd worden met stellingen als „de provinciale opcenten moeten omhoog”, moeten ze eerst weten wat die opcenten überhaupt zijn, en dan óók nog eens inschatten of die omhoog of omlaag moeten. „Mensen zullen dan vaak ‘neutraal’ invullen, maar dat weegt dan wel mee in de uitkomst van de stemhulp.” De optie ‘geen mening’ is dan beter om aan te vinken, merkt Kamoen op: dat heeft op de uitslag geen invloed.

Voor de waterschapsverkiezingen gebruiken mensen een stemhulp dan ook hoofdzakelijk als bron van informatie, vertelt onderzoeker Naomi Kamoen. Kiezers zetten het in als instrument om zich te oriënteren op de belangrijkste thema’s binnen hun waterschap of provincie. Dat ligt anders bij landelijke politiek, zegt Kamoen. „Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zocht de grootste groep mensen in een stemhulp juist vooral bevestiging van de keuze die ze al gemaakt hadden.”

Eerste hulp bij stemhulp

Wie moeite heeft een politieke partij te kiezen om op te stemmen, kan een stemhulp inzetten. Maar hoe kies je welke stemhulp je gebruikt? Binnen het ruime aanbod zijn er vier grote spelers, ieder met hun eigen insteek en werkwijze. De belangrijkste verschillen op een rij.

De StemWijzer

De StemWijzer begon in 1989 als papieren boekje met citaten uit verkiezingsprogramma’s. Kiezers gebruikten een puntentabel om te berekenen met welke politieke partijen ze de meeste standpunten deelden. Inmiddels verloopt het hele proces digitaal en hoeven kiezers niet meer bang te zijn voor rekenwerk. Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 heeft ProDemos, de educatieve stichting achter de StemWijzer, van vier provincies de opdracht gekregen een stemhulp te maken: Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg betaalden voor een eigen StemWijzer. De redactie las de verkiezingsprogramma’s van deelnemende partijen in deze provincies door en vroeg ze mee te denken over belangrijke verkiezingsthema’s. Die input gebruikten de StemWijzer-redacteuren vervolgens om per provincie een aantal stellingen te selecteren, waar de deelnemende partijen op reageerden. De redactie checkte tot slot nog of de reacties van de partijen overeenkwamen met de informatie in hun verkiezingsprogramma’s. Kiezers die de StemWijzer invullen, krijgen als eindresultaat een gerangschikt lijstje voor ogen van de deelnemende partijen: de partij met wie ze het het vaakst eens zijn, staat bovenaan. Kiezers kunnen die uitslag nog verder personaliseren door aan te geven welke stellingen ze extra belangrijk vinden. Die wegen dan zwaarder mee in het stemadvies.

Het Kieskompas

In 2006 vond politicoloog André Krouwel (Vrije Universiteit) de tijd rijp voor een wetenschappelijk ontwikkelde stemhulp. Samen met een groep VU-wetenschappers ontwierp hij het Kieskompas, dat inmiddels is uitgegroeid tot een onafhankelijk bedrijf. In de aanloop naar de aankomende verkiezingen wordt voor het eerst in alle provincies een Kieskompas aangeboden. De opdracht kwam deze keer van regionale omroepen, die daarvoor financiële steun kregen van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. In tegenstelling tot voorgaande edities dachten niet politieke partijen, maar lokale journalisten deze keer mee over de thema’s die de kiezers in iedere provincie bezighouden en welke stellingen daarbij passen. Pas daarna kwamen de partijen aan zet. Die verantwoordden hun reactie op iedere stelling met officiële partijdocumenten, die vervolgens weer werden gecontroleerd door medewerkers van het Kieskompas. Na de stemhulp te hebben ingevuld krijgen kiezers een plekje toebedeeld in het ‘politieke landschap’. Dat landschap heeft hier de vorm van een assenstelsel met twee dimensies: een sociaal-economische (van links naar rechts) en een sociaal-culturele dimensie (van progressief naar conservatief). Ook de deelnemende partijen zijn in dit assenstelsel geplaatst, zodat kiezers kunnen zien welke partijen het dichtst bij ze in de buurt liggen.

MijnStem

Bij de gemeenteraads­verkiezingen van 2014 maakte een nieuwe grote speler zijn entree in stemhulpland: MijnStem. De stemhulp is een samenwerking van onderzoeksbureau Citisens en mediaconcern DPG Media. Die eerste ontwikkelt de stemhulp, de tweede verspreidt hem online. Als moederbedrijf van grote nieuwsmerken als Algemeen Dagblad en NU.nl kan DPG met deze stemhulp een breed publiek bereiken. Dat is dan ook precies de doelstelling van Citisens, dat zich richt op het vergroten van burgerparticipatie. Vanuit die ideologie wordt MijnStem ook dit jaar aangeboden in alle provincies. Sommige provincies gaven daar zelf opdracht toe en betaalden voor de stemhulp; op andere plekken werkte Citisens vanuit eigen initiatief. Om te bepalen welke stellingen aan bod moesten komen, werd een panel van zo’n 65.000 man gevraagd mee te denken over belangrijke verkiezingsthema’s. Ook politieke partijen leverden input voor de stellingen. Citisens checkte of de reacties van partijen op die stellingen overeenkwamen met de toelichting die ze daarbij gaven. Meer controle was er niet: als het aan MijnStem ligt, is het de verantwoordelijkheid van de politiek om transparant en eerlijk te zijn. Net als bij de StemWijzer eindigt deze stemhulp in een rangschikking van de deelnemende politieke partijen, met de meest gelijkgestemde partij bovenaan de lijst. Wel uniek aan MijnStem is dat kiezers niet alleen een stemhulp krijgen aangeboden voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen. In opdracht van de Unie van Waterschappen is die in alle 21 waterschappen beschikbaar.

Stemchecker In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 lanceerde de Volkskrant een eigen stemhulp: de Stemchecker. Met deze stemhulp willen de makers zich nadrukkelijk niet richten op wat politieke partijen „beloven in campagnes”, maar op wat zij „daadwerkelijk doen”. Bij de Stemchecker krijgt de kiezer daarom niet zomaar stellingen voorgeschoteld, maar wetsvoorstellen waar Kamerpartijen eerder op hebben gestemd. In dit geval gaat het om 24 wetsvoorstellen die de Eerste Kamer de afgelopen vier jaar heeft behandeld. Zo kan de kiezer zich meten aan het daadwerkelijke stemgedrag van de deelnemende partijen. Onderaan de pagina met de wetsvoorstellen is ook direct de uitslag van de Stemchecker te bekijken: de politieke partij(en) die het vaakst hetzelfde standpunt innam(en) als de kiezer. Wie nog wat verder naar beneden scrollt, kan per stelling lezen welke partijen voor en welke tegen ieder voorstel stemden. De Stemchecker 2023 richt zich uitsluitend op het stemgedrag van de Eerste Kamer. Er bestaan dan ook geen aparte Stemcheckers op provinciaal niveau.

Met medewerking van Amber Wiznitzer

