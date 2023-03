Sportpresentator Gary Lineker mag na rel terugkeren bij de BBC

De Britse sportpresentator en oud-voetballer Gary Lineker mag weer presenteren bij de BBC. Lineker en de BBC hebben nieuwe afspraken gemaakt, meldt de Britse omroep maandag. De presentator werd vrijdag door de BBC op non-actief gezet omdat hij zich eerder die week op Twitter kritisch had uitgelaten over het Britse asielbeleid. De BBC vond dat hij met zijn tweet een belangrijke richtlijn van de omroep, onpartijdigheid, had overschreden en dat hij daarom niet op tv kon verschijnen.

„Onmetelijk wreed” noemde Lineker het wetsvoorstel om migranten die via het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk komen zo snel mogelijk het land uit te zetten. Ook schreef hij dat de taal van de regering „niet veel verschilt van die van Duitsland in de jaren dertig”. Hoewel hij in eerste instantie voornamelijk commentaar kreeg op deze vergelijking, ontving hij veel steunbetuigingen nadat de BBC hem schorste. Zijn collega-sportpresentatoren en commentatoren boycotten dit weekend de BBC-sportuitzendingen.

Door de boycot breidde de discussie zich al snel uit naar de beweegredenen van de omroep: zette de BBC Lineker op non-actief omdat ze vond dat hij partijdig was geweest, of luistert de BBC teveel naar de heersende Conservatieve Partij en de rechtse media? Zij riepen al snel op om Lineker te schorsen. Maar volgens directeur-generaal Tim Davie is van politieke beïnvloeding geen sprake, schrijft hij maandag in een reactie. Ook kondigt Davie aan dat de BBC onafhankelijk onderzoek zal laten uitvoeren naar haar richtlijnen voor sociale media, met bijzondere aandacht voor werknemers en freelancers die net als Lineker buiten het nieuws werken.

In een reactie op Twitter zegt Lineker blij te zijn om na een paar „surreële dagen” terug te keren en bedankt hij zijn collega’s voor de solidariteit. Ook benadrukt hij dat, hoe ingewikkeld hij de afgelopen dagen ook vond, zijn situatie op geen enkele manier te vergelijken is met die van mensen die hun huis moeten ontvluchten en een onderkomen zoeken in een nieuw land. „Het is hartverwarmend om de empathie van zovelen van jullie te zien voor hun benarde situatie.”

