Rel over concertserie: Kees Vlaardingerbroek stapt bij NTR-ZaterdagMatinee

Kees Vlaardingerbroek, artistiek leider en programmeur van de NTR ZaterdagMatinee, heeft per direct zijn ontslag genomen. Dat maakte de NTR vrijdag bekend. De NTR „respecteert het besluit en heeft grote waardering voor zijn artistieke bijdrage aan de serie”, aldus het persbericht.

Vlaardingerbroek (60) was 17 jaar artistiek leider en programmeur van de toonaangevende NTR ZaterdagMatinee, die elke zaterdag vanuit het Amsterdamse Concertgebouw live wordt uitgezonden op NPO Klassiek (voorheen: Radio 4). Onder zijn leiding bracht de serie smaakmakende uitvoeringen van opera’s (o.a. Vivaldi, Wagner) in uitvoeringen door de omroepensembles en Europese topensembles en -orkesten. Daarnaast is de ZaterdagMatinee belangrijk als podium en opdrachtgever voor nieuw werk van Nederlandse en buitenlandse componisten. Het persbericht van de NTR geeft geen reden voor Vlaardingerbroeks vertrek. Vlaardingerbroek wil niet inhoudelijk reageren. Dat hij per direct en midden in het door hemzelf geprogrammeerde seizoen opstapt, maakt echter duidelijk dat er een conflict aan zijn besluit ten grondslag ligt.

„Het mailtje waarin hij zijn ontslag aankondigde, kwam voor ons als een enorme schok”, zegt Makira Mual, in september aangetreden als hoofdredacteur NTR Klassiek. Mual voerde vanuit de NTR de afgelopen maanden gesprekken met Vlaardingerbroek. Daarbij kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, waaronder de toekomst van de ZaterdagMatinee, maar ook de relatie met externe partijen en de onderlinge werkverhouding en werksfeer. „Wij hadden de indruk op een constructieve manier in gesprek te zijn.”

Voor de NTR, benadrukt Mual, staat voorop dat de al ruim 60 jaar lopende NTR ZaterdagMatinee blijft bestaan – met hetzelfde programmabudget. „Er wordt niet op de serie bezuinigd.” Over de besteding van het budget, op dit moment ingevuld door veel voor één concert inreizende internationale ensembles, is binnen de omroep echter wel al langer discussie gaande.

Vlaardingerbroeks ontslag veroorzaakte een storm op sociale media. Aanjager was zondag een artikel door de site Cultureel Persbureau. Daarin wordt Vlaardingerbroeks vertrek zonder bronvermelding of wederhoor in verband gebracht met zijn „stijl van leiderschap” en zijn opvattingen over identiteitspolitiek. Vlaardingerbroek sommeerde de auteur het artikel te verwijderen (wat zondagavond gebeurde) en bevestigt per sms „juridische stappen te ondernemen tegen de smaad- en lastercampagne.”

De NTR zegt dat er, anders dan het Cultureel Persbureau schreef, geen intern onderzoek loopt naar Vlaardingerbroek. Wel hanteert de omroep een strategische aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie. Die aanpak „moet zichtbaar zijn in de hele organisatie, zowel in de programmering als op de werkvloer.”

Vlaardingerbroek, zoon van een dominee en vader van de radicaal-rechtse influencer Eva Vlaardingerbroek, publiceerde verscheidene opinieartikelen in NRC en de Volkskrant over onder meer de volgens hem desastreuze gevolgen van identiteitspolitiek op/in de kunsten. Op zijn persoonlijke account op Twitter, dat zondag korte tijd uit de lucht was, retweet hij veel berichten uit ultra-conservatieve hoek. Veel ophef ontstond in 2019 over een tweet waarin Vlaardingerbroek het cancellen van „witte mannen” vergeleek met jodenvervolging in de jaren dertig.

Makira Mual van de NTR noemt de uitlatingen van Vlaardingerbroek als privépersoon „ingewikkeld”.

„Maar ze zijn niet de oorzaak van de gesprekken die wij met hem zijn gaan voeren.”