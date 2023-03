Oekraïense inlichtingendienst bevestigt identiteit geëxecuteerde militair

De Oekraïense militair die vermoedelijk door een Rus werd geëxecuteerd na het uitspreken van de leus ‘Slava Ukraini’ - Glorie aan Oekraïne, heet Oleksandr Matsiëvsky. Dat heeft de Oekraïense inlichtingendienst SBU maandag bevestigd. De landelijke legerleiding had eerder naar buiten gebracht dat het waarschijnlijk ging om Tymofii Sjadoera, maar dat werd tegengesproken door de moeder en collega’s van Matsiëvsky.

In een filmpje dat begin vorig week op sociale media werd gedeeld was te zien hoe Matsiëvsky staand in een uitgegraven kuil een sigaret neemt en de leus uitspreekt. Vervolgens klinken schoten en zakt de militair ineen. „Sterf, verdomme”, zegt iemand in het Russisch tegen de man. In de dagen na de publicatie speculeerden Oekraïners over de identiteit van de man, die door president Volodymyr Zelensky geprezen werd voor zijn noem en zijn inzet voor het vaderland.