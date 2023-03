‘Mijn vader studeerde op zolder, zijn hele leven lang’

‘Na de lagere school begon mijn vader als hulpje bij een schoenmaker. Zijn hele leven lang hield hij een passie voor leren en studeren.

„Hij kwam uit een arm gezin, met acht kinderen, in Den Haag. Zijn vader was timmerman, en lang werkloos in de jaren 30. De kinderen moesten een vak leren en ook geld verdienen voor het gezin.

„In de schoenmakerij haalde mijn vader verschillende vakdiploma’s. Daarna stapte hij over naar kantoorwerk, bij een leergroothandel, waarvoor we van Den Haag naar Brabant verhuisden. Mijn vader volgde avondopleidingen voor boekhouden.

„Mijn moeder heeft nooit betaald werk gedaan. Zij zorgde voor het gezin. Ze deed cursussen Engels, ze las literatuur. Maar het kwam niet in haar op zelf ook een baan te zoeken, hoewel je toen al wel werkende moeders zag.

„Mijn vader begon op zijn 41ste aan een universitaire studie economie in Tilburg. Vijf jaar later haalde hij de titel doctorandus. Hij werd leraar economie aan verschillende middelbare scholen.

„Op de zolder van ons huis richtte hij een studeerkamer in: koud in de winter, heet in de zomer. Bij het ontruimen van het ouderlijk huis, een paar jaar geleden, viel ons ook op hoe tochtig het daar was. Ongezond is het niet geweest. Mijn vader is 95 jaar geworden.

„Een carrière zoals die van hem, wordt vaak gezien als klimwerk op de sociale ladder. Ik denk dat het bij hem vooral een enorme honger naar kennis en inzicht is geweest. Ook na het behalen van zijn bul bleef hij studeren. Hij las alles: van de krant tot wetenschappelijk werk tot literatuur. Tot op het allerlaatst.”