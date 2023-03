Stel: er zijn twee even sterke kandidaten, de een is man, de ander vrouw? Waar kies ik dan voor? Iemand (m) die ik kort geleden sprak vertelde mij op hoge toon: „Als ik stem, kies ik altijd voor een vrouw.” Hij had daarover nagedacht, hij had een ideologische keuze gemaakt: meer vrouwen, minder testosteron en glazen plafonds.

Dat zal best prachtig zijn, maar mijn bijna stelselmatige keuze voor vrouwen in politieke ambten is minder onderlegd en meer intuïtief. Ik geloof daadkrachtige vrouwen gewoon eerder dan mannen. Van jongs af aan. Ik identificeer me niet met hen, dat had ook nog gekund, maar ik ben wel geneigd eerder dingen van hen aan te nemen. Een vrouw als baas: ideaal.

Kan ik dat onderbouwen, of stutten met ervaringen? Nauwelijks. Maar zeker in de politiek gaat mijn oog als vanzelf naar de vrouw.

Het kan ook vreselijk mis gaan. De eerste keer dat ik Rita Verdonk zag op tv vond ik haar een vrouwtjesputter. Lekker lage stem, daar brak geen man zomaar doorheen. En ook zo grappig dat ze een kortstondig PSP-verleden had.

Zij is, weten we nu, zeker na haar behandeling van ‘de zaak’-Ayaan Hirsi Ali een van de meer doortrapte, machtsbeluste, opportunistische politici die ons land ooit heeft gekend. Maar, let wel: Hirsi Ali en Verdonk leken ook enigszins op elkaar in hun nietsontziende aanpak, grenzend aan het narcistische.

Ik heb het nog steeds met Sigrid Kaag: een groot vertrouwen dat zij de zaken juist zal aanpakken. Stem, voorkomen, en wat ze zegt.

Ik viel bij de eerste keer zien en horen voor Caroline van der Plas, net zoals Rosanne Hertzberger dit weekend beschreef. Maar programmatisch ben ik huiverig voor BBB. Zoveel boeren hebben we voor ons voedsel niet nodig: wel voor onze exportpositie, maar dat is een verhaal van killing yourself softly.

Ik moet het mezelf iedere keer weer voorhouden: Provinciale Staten, en niet de Tweede Kamer. Kijk naar de regionale lijsttrekkers. Voor BBB in Noord-Holland is dat Ingrid de Sain. Een vrouw. Haar programma voor deze verkiezingen komt neer op: Gezond. Gezonde maatschappij, economie, bodem en planten en burgers. Je kunt het er niet mee oneens zijn, liever gezond dan ziek, en het is dus geen politiek. Het is slechte reclame.

De meeste van de kandidaten voor deze verkiezingen ken je niet en zie je ook weinig op tv, en toch moet je kiezen: niet voor een persoon maar voor een programma.

Zelf had ik als kind nogal de pest aan de natuur, ik woonde er middenin. Maar nu zeg ik: Klimaat geeft de doorslag.

Klimaat is trouwens onzijdig.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.