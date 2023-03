‘Hoofdofficier draagt beveiliging familie van kroongetuige Nabil B. over’

De hoofdaanklager van justitie Midden-Nederland, Rutger Jeuken, draagt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de naasten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces over. Dat schrijven het Parool en de Volkskrant maandag. De familie van B. zou hiertoe opgeroepen hebben, omdat zij zich niet veilig voelen onder Jeuken. In het Marengo-proces werden eerder al de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van de kroongetuige omgebracht.

In een brief, op 6 maart verstuurd aan het Openbaar Ministerie en in handen van het Parool en de Volkskrant, schrijft een anoniem familielid van de kroongetuige: „Mijn familie is niet veilig en voelt zich niet veilig onder de huidige officier van justitie Midden-Nederland. U draagt verantwoordelijkheid voor alle misstanden, incidenten en falende beveiliging van de afgelopen jaren.” De kans dat er onder het toezicht van Jeuken een vierde dodelijk slachtoffer valt, durft het familielid dan ook niet uit te sluiten. Volgens de Volkskrant reageerde Jeuken vrijdag in een brief aan de familie, waarin hij bekendmaakt de veiligheidstaak „op korte termijn” over te dragen en zegt „te betreuren” dat de familie zich niet veilig voelt.

Het besluit van Jeuken hangt samen met de kritiek die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begin deze maand uitte in een rapport over de beveiliging van de drie dodelijke slachtoffers rondom de kroongetuige. Het gaat om zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Volgens de OVV is de beveiliging van de kroongetuige en de mensen om hem heen voor het Openbaar Ministerie ondergeschikt geweest aan het opsporingsbelang.

Lees ook deze reconstructie: Hoe justitie het gevaar voor de familie van kroongetuige Nabil B. onderschatte