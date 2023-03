Hoe Ajax verdwaalde op de transfermarkt

Voetbalclub Ajax is dit seizoen geen schim meer van de Europese topclub die het de afgelopen jaren was. Sinds het vertrek van technisch directeur Marc Overmars, wegens grensoverschrijdend gedrag, lijkt de club uit Amsterdam in een machtsvacuüm terecht te zijn gekomen. Sportverslaggever Joris Kooiman zocht uit hoe het in korte tijd zo’n ravage kon worden bij Ajax.

