Dick Fosbury, bedenker van de Fosburyflop, op 76-jarige leeftijd overleden

De atleet Dick Fosbury is zondag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale persbureaus. Fosbury veranderde het hoogspringen door een nieuwe manier van springen te introduceren die later naar hem werd vernoemd. De Amerikaan leed al langere tijd aan lymfeklierkanker.

De revolutionaire manier van springen, die al snel de Fosburyflop werd genoemd, wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt door hoogspringers. In plaats van met het gezicht naar beneden over de lat, sprong Fosbury achterwaarts na een schuine aanloop, een techniek die hij op de middelbare school had ontwikkeld.

Op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico was Fosbury de enige atleet die de springtechniek gebruikte. Hij brak er een toenmalig olympisch record mee (2,24 meter) en won olympisch goud. Op de volgende Spelen gebruikten tientallen atleten zijn techniek en anno 2023 doet haast iedere hoogspringer de Fosburyflop.

Ray Schulte, de manager van Fosbury, noemt hem in een verklaring „een van de meest invloedrijke atleten uit de geschiedenis van de atletiek”. Fosbury zou in zijn slaap zijn overleden.

Lees ook dit interview uit 2012: Dick Fosbury is net als zijn flop: dwars en afwijkend