De Oscarwinst van Michelle Yeoh verenigt het anders zo verdeelde Maleisië

„Ik neem hem mee naar huis!” zei Michelle Yeoh, terwijl ze het gouden beeld omhoog hield. Zondag won de Maleisische Yeoh als eerste Aziatische de belangrijke Oscar voor de beste actrice, voor haar rol als Evelyn Wang in de film Everything Everywhere All At Once. De woorden waren gericht aan haar 84-jarige moeder, Datin Janet Yeoh, die met zo’n honderd familieleden, beroemdheden en twee ministers in een bioscoop in Kuala Lumpur maandagochtend live meekeek naar de uitreiking. De onderscheiding werd met luid gejuich ontvangen. Niet lang erna stroomden sociale media vol met uitingen van nationale trots en felicitaties aan de actrice, waaronder van de Maleisische premier Anwar Ibrahim.

Op enorme digitale billboards op wolkenkrabbers van de Kuala Lumpur pronkte al dagen een trotse aankondiging van haar nominatie. Nu ze heeft gewonnen, is de trots zo mogelijk nog groter. „Een onderscheidend moment voor de Aziatische gemeenschap in de entertainmentindustrie”, noemt de Maleisische krant The Star haar Oscar.

„We zijn niet alleen trots omdat ze beroemd is”, zegt de Maleisische Yue Yi Lai (22), studente rechten aan de telefoon. „Ze is voor jonge Maleisiërs zoals ik een rolmodel, omdat ze door talent en hard werken zoveel heeft bereikt.” En dus „niet omdat ze uit een rijke familie komt”, verduidelijkt ze. „Dat is een inspiratie.”

Ook elders in Azië wordt het succes gevierd. „Welverdiend en ik waardeerde elk woord in je speech”, citeert The Star de Pakistaanse Nobelprijswinnares Malala Yousafzai – zelf ook in Hollywood vanwege de nominatie van de korte documentaire Stranger At The Gate waarbij zij als uitvoerend producent betrokken was. In haar dankspeech brak Yeoh namelijk een lans voor emancipatie van de Aziatische gemeenschap. Ze hield het beeld voor de camera en zei: „Aan alle jongetjes en meisjes die nu kijken en eruitzien als ik. Dit is een baken van hoop en mogelijkheden.” Daarna droeg Yeoh de Oscar op aan haar moeder. Die had haar dochter op haar 21ste stiekem had opgegeven voor de Miss Maleisië-verkiezing nadat Yeoh haar droom om ballerina te worden had moeten opgeven vanwege een rugblessure. Yeoh won, en ontmoette tijdens haar daaropvolgende modellencarrière in Hongkong de beroemde actieacteur Jacky Chan toen ze meespeelde in een reclamefilm.

Het was het begin van een lange filmcarrière, waarin ze furore maakte. Ze is vermaard om haar vechtscenes, die ze zelf doet. Een van de hoogtepunten in haar carrière is haar rol als Yu Shu Lien in Ang Lee's Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000).

Yeoh werd geboren in Ipoh, een stad ten noorden van Kuala Lumpur met een grote Chinees-Maleisische gemeenschap, landelijk een minderheid. Van de lokale sultan ontving ze in 2001 een eretitel. „Iedereen kent haar”, vertelt studente Lai. „Ze staat in alle schoolboeken. Er is geen debat over Maleisië waarin ze niet genoemd wordt.”

Glazend plafond

In het voornamelijk religieus-conservatieve land organiseren bevolkingsgroepen zich voor een groot deel langs etnische lijnen. Maar Yeoh is zo populair dat ze boven deze etnische onderverdeling uitstijgt. „Omdat ze niet alleen succesvol is in Chinese Hongkong-films maar ook in internationale films, spreekt ze alle Maleisiërs aan”, vertelt Lai. „Iedereen deelt in haar succes. En daardoor verbindt ze alle Maleisische etniciteiten.” Ook conservatieve krachten in Maleisië, die wellicht niet achter al haar denkbeelden staan, kunnen niet om haar heen, stelt Lai. „Ze is het gezicht van Maleisië.”

Yeoh doorbreekt niet alleen culturele en etnische barrières. Met haar fysiek uitdagende en originele filmrollen beukt ze tevens tegen het glazen plafond dat in veel sectoren altijd nog een hardnekkig obstakel blijkt. „Ik kan niet wachten tot ik 60 ben, mijn spierballen aanspan en de vloer aanveeg met mannen die nog geboren moeten worden”, schreef de Amerikaanse publiciste Jianyan Fan in februari op Twitter.

Yeoh, die zich al jaren uitspreekt tegen leeftijdsdiscriminatie, greep haar dankwoord aan om ook dit punt te benadrukken: „Dames, laat niemand je zeggen dat je over je piek heen bent. Geef nooit op.”