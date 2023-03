De comeback van de cd loopt een deuk op – vinyl en streaming blijven groeien

Vinyl verkopen blijft een lucratieve onderneming. De omzet van de tot enkele jaren geleden als ouderwets afgedane muziekdrager steeg afgelopen jaar opnieuw. Dankzij vinyl steeg de totale fysieke muziekmarkt (platen, cd’s en dvd’s) in 2022 iets, voor het eerst in jaren. Dat blijkt uit de cijfers die branchevereniging Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs (NVPI) dinsdag bekendmaakt.

Nieuw vinyl groeide een jaar eerder (2021) met ongelooflijke zevenmijlslaarzen, van 17 naar bijna 30 miljoen euro – een groei van bijna 70 procent in vergelijking met 2020. Dat was natuurlijk een zwaar coronajaar, maar juist dat jaar steeg de omzet weer na twee jaren lichte daling, en twijfels over de hype. Afgelopen jaar groeide vinyl met nog eens 30 procent, en werd er 37 miljoen euro omzet gemaakt.

Cd’s maakten in 2021 een bescheiden comeback met een klein plusje, maar afgelopen jaar liep de verkoop van de dit jaar veertigjarige schijfjes toch terug, in omzet én aantallen. Lange tijd werden er meer cd’s verkocht dan lp’s, ook al bracht vinyl al een tijdje meer op. Maar nu heeft de lp de cd ook in aantallen ingehaald, laat de NVPI weten na een inschatting op basis van cijfers van haar leden. De totale omzet van cd’s daalde met bijna 13%, naar iets meer dan 15 miljoen euro.

De gehele sector groeide afgelopen jaar met elf procent naar een totaalomzet van 282 miljoen euro. Streaming bleef de koe met de gouden hoorns: al tien jaar groeit de omzet uit streaming met minstens tien procent, en hoewel het marktaandeel de afgelopen twee jaar iets afnam ten faveure van vinyl, bleef streaming goed voor bijna 80 procent van de omzet.

De bestverkochte singles in 2022 in Nederland komen veelal uit eigen land: Kris Kross Amsterdam, Meau, Antoon en Flemming deden het goed. De bestverkochte albums waren die van Harry Styles, Ed Sheeran, Taylor Swift en Adele. Nederlanders in de top-10 albums zijn Lil Kleine, Suzan & Freek en Goldband.

Wereldmarkt

De cijfers van de wereldmarkt komen later deze maand, maar op basis van wat brancheorganisaties in andere landen al naar buiten hebben gebracht, valt op te maken dat de muziekindustrie ook in de rest van de wereld bleef groeien. Zo groeide de omzet in de grootste markt die er is, de Verenigde Staten, voor het eerst voorbij de tien miljard dollar (bijna 9,4 miljard euro, een stijging van 6%). Ook daar werden minder cd’s verkocht en stokte de stijgende lijn van een jaar eerder. Sterker, voor het eerst in jaren verdiende men in de VS meer met vinyl dan met cd’s.

In Japan, de tweede markt van de wereld, steeg de gehele omzet met 17 procent. Opvallend is dat cd’s in Japan nog zo populair zijn en goed voor bijna 900 miljoen euro omzet, tegenover de groeiende maar toch zeer bescheiden omzet voor vinyl: 30 miljoen euro. Ook Duitsland, waar de totale omzet voor het eerst in twee decennia door de 2 miljard-euro-grens ging, is traditioneel een cd-land en dat blijft nog even zo: 13% van de omzet kwam daar uit cd’s en 6% uit vinyl. In het Verenigd Koninkrijk groeide de omzet met 4,7% met een klein plusje voor vinyl, dat daar nu de cd in omzet heeft ingehaald.

