BBB-voorvrouw Caroline van der Plas bezocht paardrijschool Academy Bartels in Hooge Mierde, waar ook Britt Dekker aanwezig was. Van der Plas is een van de meest besproken politici van deze Provinciale Statenverkiezingen. Als eenpitter in de Tweede Kamer maakte Van der Plas veel furore, maar politiek commentatoren vragen zich af hoe ze zich staande zal houden wanneer er allerlei nieuwe vertegenwoordigers in de Eerste Kamer en in het provinciebestuur zetelen namens haar partij.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP